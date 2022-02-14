Структура холдинга Aeon построит на севере Красноярского края ветропарк мощностью 4 МВт

Ветропарк мощностью 4 МВт планируют построить в рамках реализации проекта по созданию угольного кластера на севере Красноярского края.

Как сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, проект на базе Сырадасайского месторождения в 110 км юго-восточнее поселка Диксон реализуется компанией «Северная звезда», которая входит в состав холдинга Aeon.

«В этом году компания "Северная звезда" приступает к разработке проектной документации ветропарка суммарной электрической мощностью 4 МВт для обеспечения электроэнергией потребителей морского порта "Енисей"», — указывается в сообщении.

Ресурсы Сырадасайского месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект по созданию кластера на его базе включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, а также строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в частности, морского порта «Енисей», автодороги, вахтового посёлка, электростанции и аэропорта. «Объём инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 млрд рублей, создается около 2000 рабочих мест», — отмечается в пресс-релизе.

В министерстве сообщают, что в настоящий момент идет активный этап строительства порта, фабрики, вахтового поселка и угольной электростанции. Отходы, образующиеся при строительстве, планируется уничтожать с помощью спецоборудования на месте либо отвозить в порты Мурманска и Архангельска для дальнейшей утилизации специализированными компаниями.

«Отходы вскрышных пород, углеобогащения обогатительной фабрики и угольной электростанции планируется размещать на собственном отвале, запроектированном в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Сточные воды, образующиеся на объектах, планируется направлять на очистные сооружения, а нарушенные при строительстве земли будут рекультивированы в соответствии с согласованными проектами рекультивации земель», — подчеркивается в сообщении.

«Северная звезда» планирует полностью завершить строение кластера к 2040 году. Проект имеет статус резидента Арктической зоны РФ, он входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и включен в состав региональных инвестиционных проектов (РИП) Красноярского края. По словам председателя совета директоров AEON Романа Троценко, проект будет реализовываться с использованием передовых экологических технологий.

Ранее «Эксперт» писал, что ветроэлектроэнергетическая компания «Новавинд» (госкорпорация «Росатом»), начала поставки ветровой электроэнергии компании «ДелоПортс», которая входит в группу компаний «Дело» — крупнейший в РФ транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также сетью железнодорожных терминалов и парком контейнеров. Терминалы «ДелоПортс» стали первыми в РФ крупными объектами портовой инфраструктуры, полностью перешедшими на возобновляемую энергию, выработанную на ветропарках.