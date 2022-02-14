Украина не видит признаков готовящегося российского наступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России, сообщает «Интерфакс»

«Мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны. Но ситуация находится абсолютно под контролем, более того – мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить или 16-го, или 17-го числа. Мы этого не видим», – сказал Данилов после встречи с представителями Верховной рады.

12 февраля «Эксперт» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в информационном пространстве сейчас ведется слишком много обсуждений полномасштабной войны со стороны России, а паника — это лучший друг врага. Об этом он сообщил на брифинге по итогам поездки в Херсонскую область, где проводились учения сил и средств МВД.

«Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже уже говорят соответствующие даты. Сегодня лучшим другом для врагов является паника в нашей стране, и вся эта информация, которая помогает только панике, не помогает нам», — заявил Зеленский.

