В КБР разоблачили финансовых мошенников, похитивших почти 1 млрд рублей

Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии выявили преступное сообщество, которое похищало деньги россиян под видом инвестиционной деятельности. Финансовая пирамида была создана еще в 2020 году, злоумышленники обещали прибыль в 100% от суммы вклада. Всего они успели украсть у трех тысяч человек более 915 млн рублей, сообщается на сайте МВД.

«Сообщники размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом были привлечены безналичные денежные средства почти трех тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе МВД.

Всего были задержаны 18 человек, еще двое находятся в розыске. Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств», соединенные в одно производство.

Следствие установило, что двое обвиняемых успели на эти деньги купить фуру с прицепом за 9 млн рублей. Еще один фигурант за 33 млн рублей купил земельный участок и жилой дом, но через несколько месяцев перепродал его за 38,5 млн рублей и получил сверху 7,5 млн рублей, якобы потраченные на благоустройство. Сотрудники МВД полагают, что эти операции представляли собой отмывание преступных доходов, и добились ареста активов.

Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба у преступников были изъяты 21 млн рублей и $20 тыс., 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей и 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее «Эксперт» писал, что россияне в среднем отдают финансовым пирамидам по 50-100 тыс. рублей, но бывают случаи, когда мошенникам уходит до 100 млн рублей. Об этом сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях. По его словам, если мошенники действуют масштабно, они вытягивают по 300-800 тыс. рублей с одного человека — тех, кто всерьез верит в обещанное сказочное преумножение средств. Сейчас достаточно часто людям предлагают заманчивые инвестиции в криптовалюту, игры на валютном рынке, северянам навязывают инвестиции в краснодарские теплицы, южанам — в добычу золота на Севере. Чем масштабнее сказка, тем легче в нее поверить, подчеркнул Лях.

