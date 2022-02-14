Власти Ленобласти: McDonald's удвоит количество своих предприятий в регионе

Сеть быстрого питания McDonald's в ближайшие пять лет собирается увеличить количество заведений на территории Ленинградской области в два раза.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства, власти региона заинтересованы в сотрудничестве с компанией и готовы «оказывать всестороннюю поддержку бизнесу для успешной реализации инвестиционных проектов». Подчеркивается, в частности, что McDonald's является крупным налогоплательщиком.

«Учитывая высокую социальную ответственность бизнеса, перспективы для развития сельского хозяйства — мы готовы поддержать проекты развития компании в Ленинградской области», — заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Отмечается, что местные производители, в том числе молочной и овощной продукции, готовы поставлять компоненты для основных блюд из меню McDonald's.

В общей сложности McDonald's в России насчитывает 800 предприятий, на которых занято свыше 60 тысяч человек. Практически все продукты сеть закупает в России, ее поставщиками являются более 160 российских компаний. Объем инвестиций McDonald's в РФ составляет более $2,5 млрд.

В Ленобласти компания создала около тысячи рабочих мест, в обучение персонала ежегодно инвестируется около пяти миллионов рублей. В настоящий момент в регионе работает 11 предприятий McDonald's — таким образом, общее число точек сети в регионе достигнет 22.

Ранее «Эксперт» сообщал, что у McDonald's в России поменялось руководство. Олег Пароев, занимающий должность вице-президента по трансформации, сменил на посту генерального директора Марка Карена, который возглавлял компанию с июня 2018 года. Как пишет Retail.ru, Пароев начал карьеру в компании Kodak и продолжил ее в Philip Morris, где проработал более восьми лет, участвуя в стратегическом планировании и внедрении IT-систем. Затем он занимал пост финансового директора в Diageo Russia. В McDonald's Олег Пароев пришел в 2015 году, на должность главного финансового директора. Вице-президентом по трансформации он стал в апреле прошлого года. На этом посту Пароев отвечал за деятельность нового отдела компании, в том числе группу технологий, а также работу с большими данными и непосредственно трансформацию бизнеса. Под руководством Пароева удалось внедрить решения для ускорения развития компании, а также осуществить ряд важных проектов, в частности, запустить функции мобильного заказа и оплаты через приложение.