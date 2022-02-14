Всё, что необходимо знать про щебень и песок в строительстве и благоустройстве территорий

Щебень отличается по своему химическому составу и размеру. Самым прочным считается гранитный щебень. Его изготавливают из гранитного камня – самого распространенного ископаемого на Земле. По своему происхождению, гранит представляет собой застывшую магму, которая может иметь красноватый, розовый или серый оттенок в зависимости от процентного соотношения входящих в нее компонентов.

Производят щебень путем взрыва монолитной скалы, куски которой потом измельчают в дробильной машине и просеивают. Используется гранитный щебень чаще всего для производства бетонных смесей.

Гравийный щебень производится из карьерной породы. По прочности он уступает гранитному, но отличается более низкой стоимостью. Его так же используют в строительстве, сооружении фундаментов и обустройстве дорог.

Известняковый щебень наименее прочный из всех перечисленных, зато он имеет высокий класс экологичности и часто применяется в ландшафтном дизайне, для отсыпки дорожек и организации парковочных мест.

Щебень различается по фракциям – то есть по размеру камешков. Каждая фракция имеет свое предназначение. Использование какой-либо фракции не по назначению, значительно снижает эксплуатационные качества щебня.

Многие люди, далекие от строительства, могут испытывать затруднения при выборе необходимой марки щебня. С этой проблемой можно обратиться к диспетчеру из службы доставки строительных материалов. Он выяснит, для выполнения каких работ требуется щебень и подскажет, какой его вид оптимально подойдет для этого. Так же диспетчер подскажет как точнее всего произвести расчет потребного количества строительного материала.

В зависимости от требующегося объема и удаленности точки разгрузки доставка щебня может осуществляться железнодорожным или автомобильным транспортом. К железнодорожным перевозкам прибегают, когда необходимо перевезти щебень на далекие расстояния или когда речь идет о крупных оптовых покупках. Если же требуется доставка в пределах города, то удобнее пользоваться бортовыми самосвалами. Эти автомобили обеспечивают легкую погрузку и оперативную и точную разгрузку щебня в месте назначения. К доставке доступно любое количества строительного материала.

Песок в строительстве

Искусственный песок называется так, потому что создан человеком, по сравнению с другими типами полезных ископаемых. Строительный материал отличается несколькими подвидами. Они применяются изначально разным производственным сырьём. Как 7 секретов помогут быстро и правильно выбрать, применить искусственный песок?

Эту разновидность можно создавать из подобной горной породы:

Известняка. Мрамора. Гранита. Кварца.

А также производится использование перлита, керамзита, шлаковый расплав, карьерного песка. Для получения мелких частиц из большого ассортимента применяются способы дробления на специальных установках. В таком песке отсутствуют нежелательные примеси. Получают однородную структуру с качественным результатом. Это его преимущество.

Искусственный песок часто используется в качестве декоративного материала, чтобы воплотить какое-либо дизайнерское решение. Особенность привлекательности оставляют узоры из кварцевого песка, выигрывает бело-молочный цвет и однородная структура. С его помощью производится пескоструйная обработка другого материала. Такое сырьё использует стекольная промышленность.

Для получения обеспыленного сухого кварцевого песка, как строительного материала, измельчают молочно-белый кварц, а потом рассевают. Его пропускают между грохотов, которые имеют ячейки разных диаметров. Кварц в раздробленном состоянии сортируется на определённые размеры. На выходе образование фракционного песка получает крупицы от 0,1 до 1,0 миллиметра.

Такие виды природного дроблёного кварца, кварцевого песка незаменимые в промышленной сфере. Его применяют в разнообразном строительстве. Материал является самым чистым и высоко однородным из всех разновидностей формовочного сырья.

Вид мраморного песка можно встретить редко в природе. Из него производят керамическую плитку, мозаику и подобные декоративно-облицовочные покрытия. Песок, как и другой строительный материал, обладает определённым стандартом по качеству.

Критериями классификации характеристики любого песка являются:

Размеры частиц (фракций). Показатели фильтрации. Плотность с количеством примеси. Радиоактивность.

О технических характеристиках материала

Фракции песочных зёрен отмечены диапазоном контрольных цифр от пылеватого 0,1 до самого крупного 3,5 мм. Размеры частичек определены всего шестью группами, которые показывают вид назначения песка. Коэффициентом фильтрации считается важный параметр характеристики, который фиксирует прохождение количества жидкости, пропущенной песком в определённый момент времени. Высокий результат у крупнозернистого материала, который не имеет примеси, низкий наблюдается у глинистых и мелких фракций.

Ещё к одному критерию относят плотность песка, которая проверяется, количеством песка вмещённого в определённом объёме. При высокой плотности его масса увеличится. В соответствии с установленным стандартом показатели средней насыпной плотности могут колебаться. Допустимый предел достигает 1300-1500 кг/м 3.

Виды искусственного песка разделяют по двум основным группам происхождения строительного материала:

Осадочный вид. Вулканические породы. Качественному песку присвоены соответствующие нормы содержания примеси. Крупнозернистый материал должен допускать глинистые соединения, не превышающие 3% показатель, мелкозернистый – 5%.

От радиоактивного фона зависит выбор продукции. При его отклонениях от допустимых норм могут возникнуть негативные последствия для людей, особенно при возведении жилого дома. Радиоактивный фон песка в обычных условиях определён первым классом – считается оптимальным показателем, безопасным для организма человека.

Надо запомнить, что более чистым в этой ситуации считается речной с морским песком, риски могут возрастать при закупке карьерного с горной породой песка. К печальному результату приведёт использование искусственного песка. Объяснить это можно участком, где располагается разработка и добыча песка.

Если учитывать, что в искусственном песке содержатся различные породы, то отслеживать, что содержится в нём тяжело. По этой причине настоятельная рекомендация покупателю спрашивать в магазине и требовать подтверждающий документ. Это обезопасит вас с семьёй от непредсказуемых последствий.

Искусственный песок является основным стройматериалом, который используют другие сферы. Сюда можно отнести следующие направления:

Строительство различных сооружений. Отделочная работа по укладке дороги. Улучшить состав грунта, оформить ландшафт. Применение нагретого песка для лечения.

Где применяют искусственный песок

Широкое распространение получил песок при заливке фундамента, возведении зданий, штукатурке стен – все работы выполняются с рабочим раствором, где включают его, как основной компонент. Строители небольших зданий просто заказывают доставку песка на объект и уже на месте производят бетон. С применением данного материала изготавливаются железобетонные изделия. Искусственный песок применяют при асфальтном покрытии, когда укладывают тротуарную плитку, железнодорожные пути.

Сельское хозяйство использует такой песок, как оптимальное соотношение в компонентах грунта, что улучшает его характеристики. Стекольная отрасль промышленных предприятий пользуется определёнными видами песка. Строительный материал составляет основную продукцию стекломассы.

Многие пользуются декоративным цветным песком. Его основное предназначение в ландшафтном дизайне. Применяется как мелкая фракция, так и крупная – влияет общий стиль и выбранное направление. Широко обеспечивают цветовую палитру.

Вариантов бесконечное множество. Даже в зимний период, чтобы предотвратить скольжение на обледеневшей дороге, её посыпают песком. То же самое происходит и на любой детской площадке. Везде установлены песочницы, где насыпан искусственный песок для детей.

Песок в ландшафтном дизайне

При определённом виде работы, когда потребуется приобретать искусственный материал, следует учитывать различные характеристики. Выбирайте сухой песок, чтобы правильно оценить его свойства. Не давайте своего согласия на покупку, если вместо речного вам предложат карьерный песок. Цена товара больше, а качество будет немного хуже.

Любой песок легко проверить, если сжать песок в кулаке. Формируется комок, значит присутствует глина. В речном песке этого не должно происходить.

Для кладки стен следует выбирать материал, быстро выводящий влагу, но чтобы не терял пластичности. В этой ситуации речной песок будет оптимальный вариант. Для штукатурки поверхности стен лучше подойдёт карьерный вид песка. Острые грани частиц фракций увеличивают адгезионные свойства раствора, и штукатурка будет держаться более прочно.

При заливке фундамента предпочтение отдавайте выбору среднезернистого песка. В этом случае не стоит платить дороже. Это не обязательное условие. Можно смело брать карьерный песок. А вот стяжку на полу выполнять требуется мелкодисперсным материалом, который имеет повышенную эластичность.

При приобретении товара следует спрашивать продавца. Иногда квалифицированный ответ поможет уверенно определить точную покупку. С учётом перечисленных выше пунктов, можно безошибочно купить строительный материал без дополнительных финансовых затрат, и не экономить на качестве закупаемого товар.