Зеленский и Шольц разошлись во взглядах на «Северный поток – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о разногласиях относительно газопровода «Северный поток – 2», сообщает «РИА Новости».

«Детально обсудили риски по безопасности, связанные с "Северным потоком – 2", и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с Шольцем.

По словам Зеленского, Украина рассматривает «Северный поток – 2» исключительно через призму энергетических угроз и угроз в сфере безопасности.

«Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие – именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности. Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которых будут выработаны энергетические гарантии и действенная поддержка нашей страны. Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины», – считает Зеленский.

17 декабря «Эксперт» сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против увязки разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» с усилиями по деэскалации украинского кризиса.

«"Северный поток - 2" – это проект частного сектора, который находится в стадии полной готовности (к эксплуатации) газопровода», – сказал Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита ЕС.