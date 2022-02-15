АФК «Система» собирается купить 100% производителя минеральной воды «Архыз Vita»

ООО «Система телеком активы» (входит в АФК «Система») направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении 100% ООО «Архыз оригинал» — производителя минеральной воды «Архыз Vita».

Об этом свидетельствуют материалы из базы данных решений и правовых актов антимонопольного ведомства. Как пишет ТАСС, официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов уже подтвердил информацию о планах компании.

«АФК "Система" заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счет пополнения продуктового портфеля. В том числе за счет приобретения компании "Архыз оригинал"», — цитирует агентство представителя компании.

Отмечается, что АФК «Система» уже владеет 33,3% ООО «Аква инвест», которому принадлежит 75% ООО «Холдинг аква», занимающееся добычей и разливом минеральной воды под брендами «Ессентуки» №4 и №17, а также «Родные озера» и «Славяновская».

Ранее «Эксперт» сообщал, что АФК «Система» может купить банк «Хоум Кредит», который был выставлен на продажу в октябре 2021 года.