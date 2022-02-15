Акции дня: акции «Яндекса» подскочили на 13%

Акции IT-компании «Яндекс» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 15 февраля. За день акции подорожали на +12,47% до 3912 рублей за бумагу. В течение сессии рост также превышал 14%.

Акции дорожали после финансового отчета компании за последний квартал 2021 года и за год в целом. Выручка «Яндекса» по итогам года выросла на 63% по сравнению с 2020-м — до 356,2 млрд рублей. Как отмечают аналитики, результаты оказались выше собственного прогноза компании по выручке на уровне 340–350 млрд рублей, а также выше прогнозов рынка на уровне 351,1 млрд рублей.

Компания закончила год с операционным убытком в размере 13,3 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA упал на 35%, до 32,1 млрд рублей, чистый убыток составил 14,7 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 8 млрд рублей(-61%). Такие результаты были ожидаемыми, поскольку площадка наращивает торговые обороты, для бизнеса на стадии роста и выхода на масштаб это нормальная ситуация, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +3,42% до 3600,29 пунктов. Индекс РТС поднялся на +5,05% до 1498,04 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 21:08 мск составила 93,17 долларов (-3,43%). Российская валюта укреплялась – 75,7 рублей за доллар.