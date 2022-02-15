Госсекретарь США обвалил американские акции заявлением по Украине

Вторые торги подряд на американском рынке с небольшими вариациями развивается один сюжет: утро начинается реакцией на ястребиное выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, а завершается день новостями об Украине. Разве что на той неделе главный «ястреб» ФРС призывал поднять ставку на 100 б.п. к июлю и начать сокращение баланса во 2 квартале, находясь на Bloomberg, а в понедельник – будучи уже на CNBC.
В этом году Джеймс Буллард – голосующий член FOMC (Комитета по операциям на открытом рынке), так что в четверг и с утра в пятницу его слова были восприняты, как признак изменения общей позиции чиновников ФРС. Все-таки говорил он вскоре после оглашения шокирующей статистики об инфляции в США, достигшей в январе 7,5%, – достаточное основание для резкого пересмотра взглядов.
Учитывая то, что до июля остается всего 3 заседания, пришлось бы на одном из них поднимать ставку сразу на 50 б.п., а еще на двух – на 25 б.п. Или же назначить экстренное заседание. Однако в пятницу ряд председателей резервных банков высказались против как резкого, так и экстренного подъема. Рынок несколько успокоился – акции пошли вверх. Но в тот раз карты смешали призывы ряда стран к своим гражданам покинуть Украину и заявления США о том, что Россия вот-вот нападет – день завершился обвалом индексов.
На этот раз перед ястребиным выступлением была проведена профилактика. В воскресенье свое видение проблемы изложила на CBS глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, считающаяся «голубем». Она полагает, что поднимать ставку и изымать лишние деньги из экономики, конечно, надо, однако здесь нужна аккуратность. «История говорит нам, что резкие и агрессивные шаги в политике ФРС могут фактически оказать дестабилизирующее влияние на те самые экономический рост и стабильность цен, которых мы пытаемся достичь», – отметила она. В общем, это был голос за повышение ставки на 25 б.п., а оно уже полностью в рынке.
Согласно данным CME, срочный рынок оценивает вероятность того, что ставка не будет поднята, как равную нулю. Шансы на ее рост на 25 б.п. равны 39,2%, а на 50 б.п. – 60,8%. Это, впрочем, ниже, чем вечером в четверг, когда рынок был практически полностью уверен в ускоренном подъеме.
В понедельник Джеймс Буллард говорил, что приложит все усилия, чтобы убедить коллег в своей позиции. Он считает, что сейчас на кону доверие к ФРС. Но на этот раз рынок воспринимал все это с куда большим спокойствием, хотя казначейские облигации и пошли вниз. Доходность U.S. 10 Year Treasury, снизившаяся в пятницу вечером на панических покупках, вновь превысила 2%. Но в какой-то момент индексы вышли в плюс, а Nasdaq даже показывал рост на 0,95%.
Однако после того как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о закрытии посольства в Киеве и переводе его сотрудников во Львов все опять перемешалось. Реакция рынка, в принципе, мало отличалась от пятничной, но была уже менее сильной. Подскочили котировки нефти – brent достигла $96,78, переписав максимум с октября 2014 года. Доходность казначейских облигаций вновь упала: деньги побежали в привычную «тихую гавань». Акции пошли вниз.
Ближе к концу торгов прошла коррекция, но закрылись основные фондовые индексы все же в минусе. Dow Jones Industrial Average потерял 0,49%, S&P 500 – 0,38%, а Nasdaq Composite – микроскопические 0,002%. “Инвесторы находятся на грани из-за высокой геополитической напряженности, а сырая нефть уже флиртует с уровнем $100 за баррель, – говорил CNBC главный стратег LPL Financial Райан Детрик. – Но после бешеной скачки в пятницу сегодняшний сравнительно ровный день действительно кажется победой”.