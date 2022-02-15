Акции «Яндекса» показали рост более чем на 8% после публикации годовой отчетности компании

Компания «Яндекс» представила годовую отчетность за 2021 и прогнозы на 2022 год.

Согласно расчетам компании, рост ее консолидированной выручки по итогам текущего года может составить 500 млрд рублей. Рост выручки «Поиска и портала» ожидается на уровне 15-18% по отношению к 2021 году, GMV сегмента электронной торговли («Яндекс.Маркет», «Лавка», «Еда») по итогам 2022 года должен удвоиться; GMV сервисов мобильности («Такси» и «Драйв») прогнозируется на уровне 700-720 млрд рублей.

Консолидированная выручка «Яндекса» с учетом показателей «Яндекс.Маркета» по стандартам US GAAP в 2021 году выросла на 54% по сравнению с 2020 годом, составив 356,2 млрд рублей, говорится в сообщении. Выручка от продажи интернет-рекламы составила 166,6 млрд рублей.

«Мы ожидаем, что общая выручка группы компаний Яндекса составит 490–500 миллиардов рублей за полный 2022 год», — указывается в отчете.

На фоне публикации годовой отчетности акции компании показали активный рост. По данным на 13:08 мск, стоимость акций компании росла более чем на 8%, до 3 749 рублей за бумагу (+8,04%), отмечает ТАСС.

По состоянию на 14:16 стоимость акции «Яндекса» составляла 3 659 рублей (+5,43%).

«Яндекс» — крупнейшая по выручке российская интернет-компания, основанная в 2000 году. «Яндекс» входит в лидеры среди мировых поисковых систем по числу обработанных запросов. Помимо поискового сервиса, компания разработала свыше 50 приложений для настольных и мобильных устройств. Основной бенефициар «Яндекса» — Аркадий Волож. Доля компании на российском поисковом рынке, согласно данным из последнего отчета, составляет 59,8%.