«Ковид расползается из крупных городов в более мелкие»

Заболеваемость COVID-19 в мире заметно упала. Согласно данным российского Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, публикующего, в числе прочего, и мировую статистику, количество заражений упало всего за неделю почти в два раза: с 3 129 134 человек по данным на 8 февраля до 1 764 185 человек, заразившихся 14 февраля.

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Снижение заболеваемости демонстрируют недавние лидеры коронавирусного прироста: США, где зафиксировано снижение заболевших на 20% по сравнению с показателями недельной давности, Индия, где число суточных заражений упало за тот же период почти в три раза, Бразилия, демонстрирующая аналогичные с Индией показатели снижения инфицированных за сутки, Великобритания, отчитавшаяся за в четыре раза меньшее число больных ковидом всего за пять минувших дней, Франция, за те же пять дней продемонстрировавшая уменьшение пациентов с COVID-19 в десять раз, и иные страны.

На этом фоне Россия пока не может похвастаться столь значительными успехами. Несмотря на имеющее место снижение числа заболевших по сравнению с показателями пика последних дней, когда 11 и 12 февраля были зафиксированы рекордные значения, превышающие 200 тысяч инфицированных, данные за неделю свидетельствуют об устойчивом «замирании» коронавируса. Так неделю назад, 8 февраля, Оперштаб сообщил о 165 643 зараженных, а 15 февраля этот показатель составил 166 631 человек. То есть, ни о каком снижении заболеваемости, тем более кардинальном, речи пока не идет.

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Однако обе столицы демонстрируют явное снижение показателей по ковиду. По сравнению с 10 февраля, когда число выявленных случаев COVID-19 в Москве составило 22 747 человек, данные на 15 февраля свидетельствуют о почти трехкратном уменьшении заражений, остановившись на планке в 8 160 человек. В Санкт-Петербурге аналогичная ситуация: 21 644 больных на пике, 10 февраля, и 7 091 во вторник, 15 февраля. Что касается остальных субъектов Федерации, то по официальным данным Оперштаба на 15 февраля, в 70 из них отмечен рост заражений коронавирусной инфекцией.

«Этот пик мы уже проходим»

«Россия не "зависла", Россия движется в том же направлении (снижения заболеваемости - ред.), — прокомментировал ситуацию доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, профессор-вирусолог Анатолий Альштейн. — А отстает от названных выше стран в связи с тем, что у нас немножко позже все началось. Кроме того, мы — огромная страна, а значит и обсуждаемые процессы протекали и протекают тоже не одновременно. А вообще, все идет по одному и тому же сценарию: достигается пик, он держится несколько месяцев, после чего начинается снижение. У нас мы наблюдаем ту же самую картину. Москва, Питер — первые города, которые приняли удар "омикрона", и там уже прошел пик и наблюдается спад».

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Говоря о дальнейших перспективах протекания коронавирусной волны, Анатолий Альштейн выразил мнение, что снижение заболеваемости будет неизбежным.

«Я думаю, что это — начало конца. Этот пик мы уже проходим. Может быть, заболеваемость еще раз подпрыгнет, за этими вещами трудно уследить. Вот завтра - среда, эпидимиологи считают, что в среду показатели всегда подпрыгивают. Потому что люди в выходные дни анализы не сдают, сдают в понедельник-вторник, результаты — в среду, среда характеризуется возрастанием показателей. Посмотрим. Если число заражений завтра не очень увеличится, то считайте, что это - тоже падение. Снижение не будет резким: весь февраль, март, возможно — апрель», — сказал вирусолог.

Фактор мутации

В свете обсуждаемого вопроса эксперт обратил внимание на один немаловажный, по его мнению, аспект.

«Наблюдая, как происходит спад такого рода эпидемий, будь то гриппозная или коронавирусная, я думаю, что здесь есть очень важный вирусный фактор. Он заключается в том, что когда вирус размножается, он обязательно мутирует. Размножение вируса характеризуется тем, что у него, вируса, в нескольких положениях генома возникают ошибки. Эти ошибки, чаще всего, бывают вредными для него, иногда они нейтральные, и очень редко они для него бывают полезными. И вот это происходит при массе передач вируса, внутри человека, от человека к человеку — вирус постепенно ослабевает. Изменения в популяции приводят к снижению заразности вируса, и эпидемия начинает идти на спад», — рассказал собеседник «Эксперта».

Если же к мутациям добавляются еще и антитела, которые борются с вирусом, продолжил специалист, то эта ситуация процесс убыстряет.

«Вот такой генетический фактор снижения эпидемии, саморегуляция, мне представляется важным. Потому, что вирусу, в конечном итоге, не так уж важно быть чрезмерно сверхзаразным, ибо когда он заражает — обязательно будут вот эти мутации, и заразности будет ослабевать. Не летальность, но — заразности», — добавил профессор Альштейн.

Продолжая речь о летальности омикрона собеседник отметил, что данный штамм имеет свою природную особенность.

«Летальность, как известно, это процент отношения умерших к числу заболевших. Омикрон имеет свою характерную летальность, определяемую природой, геномом самого вируса. По моему мнению, летальность у омикрона в 3-4 раза ниже чем у дельты. Потому что очень много заболевших, а умирает примерно столько же как и при "Дельте"», - отметил Анатолий Альштейн.

Подъемы были без плато

С мнением коллеги согласен доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов.

«Этот пик, а он у нас в стране начался позже, после 6 февраля пошел на спад. И было уже очевидно, что мы прошли через пик, причем раз за разом все эти подъемы — они были без плато. То есть значения выходили наверх, и сразу же начинали снижаться. Вот мы в этой ситуации и находимся. А другие страны пришли к этому еще раньше. Это особенности нашей страны. Страна огромная. И сейчас ковид расползается из крупных городов в более мелкие, и это несколько стагнирует ситуацию. Просто мы достаточно давно идем на снижение. У омикрона почти во всех странах выход на пик был равен месяцу, и примерно через месяц-полтора начиналось снижение. А у нас, за счет огромной протяженности страны, этот спад более медленный. Но дальше, думается, мы продолжим идти к снижению», — сказал Чепурнов.

Штамм не при чем

«Эксперт» также опросил медиков, принимающих пациентов с COVID-19 в стационарах. По их словам течение болезни по сравнению со «старыми» штаммами кардинально не изменилось.

«Да, заражений стало больше, но болезнь протекает без особенностей, вне зависимости от штамма. И тяжесть состояния пациента, и срок его пребывания в стационаре зависят от индивидуальных особенностей каждого организма, а не от штамма. Кто-то продолжает лечиться еще с декабря месяца, а кто-то — выписывается через день-два. В целом же, средний срок лечения в стационаре составляет по практике около недели», — сообщили нам в одной из столичных клиник.

В целом медики согласны с прозвучавшими выше словами научных специалистов относительно общей тенденции протекания COVID-19.

«Думается, что снижение заболеваемости, отличное пока от других стран, связано с более поздним периодом вхождения нас в нынешнюю волну, — сказал один из практиков. — Так было и в первую волну, в 2020 году, когда в мире уже объявили пандемию, а наши клиники еще только готовились принимать первых пациентов. Соответственно, когда в мире появились первые признаки снижения заболеваемости "альфой" мы еще дожидались выхода на плато. А потом первая волна пошла на спад и у нас, и мы догнали показатели других стран».

Дмитрий Машенских

