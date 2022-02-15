Банки осуществили первые переводы в цифровых рублях

Кредитные организации совместно с Банком России начали тестировать платформу цифрового рубля. Первые два банка успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых средств между клиентами с использованием мобильных приложений, сообщили в ЦБ. Позже в пресс-службе ВТБ уточнили, что первые операции с цифровым рублем осуществили ВТБ и ПСБ.

«Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой», — говорится в сообщении Центробанка.

Всего принять участие в тестировании цифрового рубля выразили желание 12 кредитных организаций РФ. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы, при этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации, уточнили в ЦБ. Система обеспечивает возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.

Как пояснила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в текущем году будут тестироваться различные сценарии и дорабатываться платформа, а в дальнейшем начнет внедряться бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами.

В ВТБ уточнили, что для выполнения операций с цифровым рублем был разработан специальный прототип мобильного приложения. Клиент может зарегистрироваться там как пользователь платформы цифрового рубля, открыть цифровой кошелек, обменять безналичные рубли со своего банковского счета на цифровые и отправить их другому пользователю платформы.

Ранее «Эксперт» писал, что введение цифрового рубля создаст ряд дополнительных преимуществ для граждан и бизнеса. В ЦБ уверены, что доступ к кошельку через любую финансовую организацию будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке, а единые тарифы на операции снизят издержки. Возможность использования цифрового рубля без доступа к интернету будет удобно для жителей отдаленных и малонаселенных территорий. В перспективе Банк России планирует обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и дать возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам.