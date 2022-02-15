Байден выступил с обращением по ситуации с Украиной

Президент США Джо Байден выступил с телеобращением по ситуации вокруг Украины, в ходе которого заявил, что США не считают Россию врагом и призвал «дать шанс дипломатии» для урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает РБК.

«Думаю, есть реальные способы обсудить наши обеспокоенности в области безопасности. США предложили конкретные идеи по установлению в Европе условий безопасности», – сказал глава Белого дома. В частности, он привел в пример «способы контроля за вооружениями и обеспечению прозрачности».

При этом Байден считает возможным «российское вторжение» на Украину и заверил, что США и союзники готовы в этом случае ввести санкции, включая меры в области экспортного контроля. Он заявил, что сейчас Россия расположила 150 тыс военных у границы с Украиной и нет признаков деэскалации напряженности.

«Соединенные Штаты и НАТО – не угроза для России, Украина не угрожает России. Ни у США, ни у НАТО на Украине нет ракетного оружия. И мы не планируем отправлять его туда. Россияне не являются нашей мишенью. Мы не хотим дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы нам не враги», – резюмировал президент США.

