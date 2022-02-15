Депутаты одобрили «революционный» законопроект по налогам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность оплаты всех налоговых платежей физлиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц через единый налоговый счет. Зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин назвал этот законопроект революционным, потому что оплатить все налоги можно будет одной суммой с одного счета, и переплата по одним налогам будет засчитываться за недоплату других. Таким образом, наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов будет исключено.

Законопроект предлагает внедрить вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения большого количества платежных поручений институт единого налогового счета, открываемого каждому плательщику в Федеральном казначействе. Туда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж, указывая в платежном поручении только сумму платежа и свой ИНН.

«Сегодня в РФ началась революция в бухгалтерии и налоговом деле: принят в первом чтении закон о едином счете налогоплательщика: теперь компании будут платить все налоги одной суммой с одного счета и переплата по одним налогам будет засчитываться за недоплату других. Это создает потрясающее, невообразимое удобство. И в этом мы первые в мире. Начинаем, точнее, первыми: технические возможности появились не так давно, и никто еще не успел. Есть отдельные элементы — но не более. Мы первые — и мы впервые первые в комфорте», — написал Михаил Делягин в Telegram.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму подлежащих уплате налогов, их можно будет либо вернуть, либо зачислить в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика. Кроме того, законопроект предлагает установить единые сроки уплаты налогов для упрощения платежного календаря.

Документ был инициирован председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Ранее «Эксперт» писал, что такие налоговые новшества связаны с задачей увеличить собираемость налогов, но не обременительным для людей способом. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что россияне и так обложены всевозможными штрафами и пенями за несвоевременную уплату налогов и неподачу декларации. Иногда налогоплательщики «попадают» на штрафы не по своей вине, а допустим, потому что какой-то документ затерялся или был не вовремя доставлен почтовым оператором. Как полагает эксперт, гораздо эффективнее здесь будет работать политика «пряника», задача которой состоит в том, чтобы сделать процедуру уплаты налогов максимально понятной и прозрачной, чтобы граждане перестали бояться налоговой и начали эффективно с ней сотрудничать.

