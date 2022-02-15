Для рублевых активов появился новый риск

Российский рынок акций открыл день продолжением наметившегося вчера во второй половине дня роста. Лидируют бумаги Сбербанка и ВТБ, вчера выглядевшие намного хуже рынка, а также присоединившийся к ним «Газпром».

Такая динамика говорит о том, что пока инвесторы не готовы покупать «голубые фишки» широким фронтом. Вчера на сообщениях, что Россия намерена продолжать с Западом переговоры о гарантиях своей безопасности, инвесторы начали активно подбирать бумаги нефтянки и металлургов, отыгрывая рост мировых цен на их продукцию. Сегодня спрос перекинулся на банки, а нефтянка выглядит чуть хуже, хотя те же «Роснефть» или «Лукойл» при нефти по $96 за баррель должны стоить как минимум процентов на 30 дороже.

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Складывается впечатление, что пока рынок туда-сюда гоняют спекулянты, а среднесрочные инвесторы заняли выжидательную позицию. Это означает, что сегодняшний утренний рост легко может смениться падением даже при самых незначительных поводах.

Поводы же для нисходящего движения есть, и незначительными назвать их вряд ли можно.

Прежде всего, это появившиеся вчера сообщения о том, что в Госдуму внесены два проекта обращения нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Такое признание вполне может стать основанием для введения в отношении России новых — причем, довольно жестких — санкций. Россию в очередной раз обвинят в нарушении территориальной целостности Украины, которой де-факто давно нет и в помине, поддержке сепаратизма, экстремизма и прочих грехах. Рекомендуем учитывать этот факт при принятии инвестиционных решений», — предупреждает о рисках главный аналитик «Алора» Алексей Антонов.

Еще серьезнее ситуация изменится, если ДНР и ЛНР войдут в состав России по «крымскому сценарию». В этом случае к санкциям добавятся огромные расходы бюджета на их восстановление.

Нет уверенности и в сохранении высоких цен на нефть, которые сильно поддерживают рублевые активы. Пик зимних холодов прошел, потребление топлива для обогрева начинает снижаться. В ближайшие недели мировой рынок нефти вполне может уйти в стадию профицита предложения.

Кроме того, в нынешней цене на нефть примерно $5 составляют риски начала военных действий на Украине с возможностью последующих перебоев в поставках сырья из России. Эта «навеска» может начать уходить с рынка в ближайшие часы, если не оправдаются заокеанские пророчества о том, что Россия начнет агрессию в отношении Украины 15-16 февраля. В таком случае нефть вполне может «остыть» с нынешних $96 за баррель до $90 и даже ниже.

Но так или иначе, дальнейшая динамика рынка акций будет определяться прежде всего политическим фоном, и до его нормализации начинать новые среднесрочные покупки очень рискованно.

Рубль с утра очень слабо укрепляется относительно уровня вчерашнего закрытия. По-прежнему российскую валюту будет поддерживать огромный приток валютной выручки, который обеспечивают высокие цены на основные статьи российского экспорта и отсутствие на торгах такого мощного покупателя долларов и евро как Банк России.

При этом растет и спрос на рубль. Цены ОФЗ возобновили стремительное падение. Остановки нисходящего тренда не будет до тех пор, пока Банк России не даст сигнал об окончании цикла повышения ставки. В таких условиях менее рискованно размещать свободные средства в американские казначейские облигации, доходность по которым сейчас составляет около 2%.

В абсолютных цифрах это в 5 раз меньше, чем доходности обязательств Минфина РФ, но бумаги правительства США — долларовые, и тем самым защищают капитал от рисков девальвации рубля. Кроме того, US Treasuries формируют восходящий тренд, а ОФЗ находятся в долгосрочном падающем.

Негативные и позитивные для рубля факторы пока уравновешивают друг друга, и пара доллар-рубль будет, судя по всему, продолжать торговаться в коридоре с границами 75-78.