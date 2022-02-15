ГК «Фармсинтез» начнет производить внутривенное питание для пациентов реанимации

Первый в России завод по производству внутривенного питания для пациентов, которые находятся в реанимации, откроют в Приморском крае к середине 2023 года. Предприятие запустит компания «Фармсинтез».

Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, передает ТАСС. «Специальное внутривенное питание для пациентов, находящихся в реанимации, начнут производить в Приморье. Это будет первый подобный завод в России», — говорится в сообщении губернатора. По его словам, краевые власти поддерживают проект.

Кожемяко рассказал, что плановая мощность новой линии завода — 800 млн доз в год. Уточняется, что детали проекта глава Приморья обсудил с президентом группы «Фармсинтез» компаний Викрамом Пуния.

ГК «Фармсинтез» была основана в 1996 году. Как отмечается на ее сайте, это первая российская биофармацевтическая компания, которая вышла на публичный рынок акций (это произошло в 2010-м); в ее портфеле имеются инновационные препараты с высоким потенциалом коммерциализации на фармацевтических рынках США и ЕС. «Уникальная специализация на производстве и продвижении портфеля инновационных лекарственных препаратов, а также возможность осуществления контрактного R&D качественно выделяют Фармсинтез среди немногих российских биофармацевтических производителей», — подчеркивается в описании предприятия.

Ранее «Эксперт» писал, что компания «Биннофарм Групп», входящая в группу АФК «Система», увеличила производственную мощность участка по выпуску жаропонижающих препаратов на курганском заводе «Синтез», что позволит расширить объем их выпуска в три раза, до 6 млн флаконов в год. Отмечается, что поставщиком оборудования стала итальянская компания Romaco, входящая в состав одного из ведущих мировых производителей фармацевтического оборудования — холдинга ECI.