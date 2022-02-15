Glencore продаст свою долю в «Русснефти»

Швейцарская Glencore планирует завершить продажу своей доли в «Русснефти» в первой половине текущего года, сообщает официальный сайт швейцарской компании.

«В декабре 2021 года Glencore согласилась продать свою долю в "Русснефти". Закрытие сделки зависит от получения определенных разрешений регулирующих органов и ожидается в первой половине 2022 года», - говорится в сообщении.

В 2021 году Glencore получила чистую прибыль, причитающуюся акционерам, в размере 4,974 млрд долларов против убытка в 1,903 млрд долларов годом ранее, говорится в финансовой отчетности.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,38 доллара против убытка в 0,14 доллара годом ранее. В то же время выручка компании увеличилась на 43%, до 203,751 млрд долларов. Скорректированная EBITDA подскочила почти в 2 раза до 21,323 млрд долларов. Чистый долг за год снизился на 62% и составил 6,042 млрд долларов.

Glencore является одной из крупнейших диверсифицированных компаний в мире, работающих в сфере полезных ископаемых. Компания является как производителем, так и трейдером сырья, включая энергоресурсы, металлы и сельскохозяйственную продукцию. Штаб-квартира находится в швейцарском Бааре.

