Индекс Мосбиржи растет на заявлениях Минобороны России

Рубль и российский фондовый рынок усилили рост после заявлений Министерства обороны РФ о выводе войск после учений из Южного федерального округа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.17 по московскому времени вторника снизился на 97 копеек до 75,79 рубля, курс евро - на 82 копейки до 85,85 рубля. До отчетов Минобороны доллар и евро стоили 76,5 рубля и 86,5 рубля соответственно.

Индекс Московской биржи вырос на 2,4% к 11.17 по московскому времени, дополнительно прибавив около 1 процентного пункта в росте.

Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Российский фондовый рынок рухнул в ходе утренней торговой сессии в понедельник, 14 февраля, под давлением геополитики, сообщается на сайте торговой платформы. Рублевый индекс Московской биржи с дополнительным кодом (moex 2) на старте утренней сессии опустился ниже 3400 пунктов (на 4,3%), что произошло впервые с 27 января, следует из данных торговой площадки.