К санкциям готовы: в Швеции считают, что Россия выдержит удар

Тема анонсированного вторжения на Украину не дает покоя не только США и другим входящим в НАТО странам, но и формально нейтральной Швеции, неравнодушной к украинским вопроса со времен Полтавского сражения.

Межу тем, часть шведского истеблишмента полагает, что планируемые в отношении России ограничительные меры не возымеют серьезного эффекта. В этом их мнение сходится с российскими аналитиками.

Похоже, что крупнейшее в Скандинавии шведское издание Aftonbladet неслучайно решило взять интервью у посла России Виктора Татаринцева, в ходе которого отечественный дипломат произнес свою сакраментальную фразу, наделавшую столько шума в последние дни.

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Кстати, переводить сказанное русским послом следует несколько мягче, нежели это делает большинство источников. Использованное выражение в Швеции не относится к табуированной лексике и по смыслу ближе к русскому «наплевать», чем к тому выражению, которое вот уже несколько дней кочует интернету.

Фигурально выражаясь, посол никого не посылал. Но тот факт, что шведские таблоиды вынесли слова представителя РФ в заголовки, лишь подчеркивает имеющуюся в обществе неуверенность в действенности санкционной политики.

Так, например, обозреватель популярной газеты Svenska Dagbladet Юаким Гуксёр заметил, что Москва слишком хорошо экипирована с экономической точки зрения: государственный долг страны сохраняется на отметке 15% от ВВП, а золотовалютные резервы Центрального банка приближаются к цифре более 630 млрд долларов. Это исторический рекорд, при котором планируемый «фатальный» удар со стороны Запада и Европы будет стоически выдержан, полагает шведский журналист.

Согласен с журналистом и Пер Хаммарлунд, главный стратег по развивающимся рынкам в крупном банке SEB. «Россия некоторое время прекрасно может выдерживать даже очень жесткие санкции», — подчеркнул он в том же материале, добавив, что наша страна относительно хорошо справляется со своей сырьевой зависимостью «по сравнению со многими другими странами, зависящими от сырья».

Нефтегазовое преимущество

Резервы России, действительно, значительно пополнились за счет высокой цены на экспортные товары, подчеркивают российские эксперты. До рекордных значений за прошедший год — 2150 долларов за тысячу кубометров и 100 долларов за баррель — поднималась стоимость газа и нефти. Значительно выросли цены на металл — 10 февраля 2022 года цена на алюминий составляла 3 325 долларов за тонну.

«Кроме того, в России существенно сокращена зависимость от доллара, потому что мы почти вышли из рынка US Treasures. И здесь ситуация достаточно оптимистичная», — подчеркнул, комментируя ситуацию «Эксперту», доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

С 2014 года российские компании переориентировались на восточные рынки, в частности в вопросе более плотного сотрудничества с Китаем. Это, как заявил «Эксперту» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович, дает гарантии стабильности Москве, «если ее полностью отрубят от западных кредитов».

«Опыт кредитования от Китая у нас уже есть. Например, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) де-факто является кредитором "Роснефти". Между ними используется схема по продаже нефти до того, как она еще добыта. И я полагаю, что в ситуации конфликта с Западом такие кредиты нам нужны», — сказал эксперт.

«Конечно, российская сторона зависит от поставок товаров на запад. Быстро переключиться на Китай не получится, заместить американский софт тоже требует время. Но и для европейцев это будет колоссальный кризис. И я думаю, на полноценный конфликт европейские элиты сейчас не готовы», — считает Митрахович.

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Более того, пока Европа вошла в новый год с пустыми газовыми хранилищами, США продолжает наращивать поставки своего СПГ в Южную Азию. Это значит одно: отключить «Газпром» от европейского рынка попросту невозможно. Остается открытым вопрос с «Северным потоком-2», но даже тут для остановки проекта американцам необходима синхронизация с европейскими санкциями.

«Иначе получится, что американцы введут санкции против самой Европы. Та же история с нефтью. Демократы ратуют за понижение ее стоимости и повышение добычи странами ОПЕК+. Поэтому если они ударят санкциями по нашей текущей добыче, то получат стоимость 150-200 долларов за баррель на рынке. Это никому не нужно», — заметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Шведский суд на фоне санкций

Показательным в плане готовности к отказу от недорогого российского углеводородного сырья может стать решение по спору «Газпрома» и польской PGNiG, которое должно быть в скором времени принято судом все в той же Швеции. Камнем преткновения стала цена поставок российского газа в Польшу. Поляки решили изменить формулу ее расчета и в судебном порядке вернуть перечисленные ими ранее 1,5 млрд долларов. На прошлой неделе прошли предварительные слушания.

Апелляционный суд стокгольмского округа Свеа готовится вынести решение 3 марта. В конце 2020 года шведские судебные власти уже отклонял жалобу российского естественного монополиста на промежуточное решение арбитража. Парадоксально, но сейчас, благодаря накалу санкционного противостояния и пустеющим на его фоне газовым хранилищам, ситуация несколько иная.

Если на Украине не начнется анонсированная американской разведкой война, шансы на выигрыш процесса у газового гиганта из России станут даже более реальными, чем прежде. Ведь отказ в удовлетворении его апелляции может привести лишь к предельному углублению конфронтации на углеводородном фронте, которая, как подчеркивалось выше, не в интересах европейцев. Тем более, без сверхвеского повода. И последние выступления в шведской прессе можно считать сигналами, направленными на побуждение к взвешенным решениям.

