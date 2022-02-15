Компания МТС договорилась с «Газпром-медиа» о трансляциях канала «Матч Премьер»

Компания МТС заключила с тратегическое партнерство с «Газпром-медиа», в рамках которого подписка «Матч Премьер» станет доступна абонентам МТС на особых условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе телекоммуникационной компании.

«Подписка "Матч Премьер" без дополнительной платы будет включена в стартовые пакеты "Мы МТС» и "МЫ МТС+" и доступна новым абонентам этих подписок. Все желающие смогут подключить "Матч Премьер" бесплатно на 30 дней, в том числе те, кто ранее уже подключал её. После окончания промопериода стоимость составит 299 рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

По словам президента МТС Вячеслава Николаева, решение является шагом в сторону развития подписочной модели, объединяющей партнерские и собственные сервисы экосистемы компании. Он подчеркнул, что прямые трансляции популярных спортивных событий — неотъемлемая часть качественного медиапродукта. «Мы, безусловно, рассчитываем на привлечение новых клиентов за счет уникального предложения, которое объединяет в себе услуги связи для всей семьи, и развлекательные сервисы, которые пополнились отличным спортивным каналом», — отметил президент компании.

Уточняется, что подключить «Матч Премьер» бесплатно на 30 дней можно, в частности, на стриминговой платформе KION.

«Это решение — выход за рамки привычног о нам коммерческого взаимодействия с партнерами», — отметила гендиректор сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова.

Еще в 2019 году МТС провозгласила, что ее стратегией является развитие собственной экосистемы новых цифровых продуктов, когда клиенты компании будут пользоваться не только услугами мобильной связи, но и другими сервисами, среди которых финансовые услуги (МТС-банк), развлечения («МТС Музыка»), доступ в интернет и телевидение (МТС ТВ), билеты на мероприятия («МТС Ticketland») и другие услуги. В компании ставят перед собой цель, чтобы до 40% ее клиентов пользовались помимо сотовой связи еще и дополнительными сервисами, а средний чек абонента за счет этого вырастет вдвое.

Ранее «Эксперт» писал о том, что МТС приобрел компанию «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ). Сумма сделки составила пять миллиардов, она уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы. Представители МТС подчеркивают, что приобретение такого значимого актива позволит компании динамично развивать новые сервисы в области связи для корпоративных пользователей. А в целом поглощение МТТ — это еще один шаг компании МТС в сторону развития своей экосистемы.