Лев Хасис уйдет из правления Сбербанка

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис уйдет с этой должности по собственному желанию 1 июня. Он возглавит создаваемый Сбером холдинг электронной коммерции, говорится в пресс-релизе банка.

«Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу первого заместителя председателя правления Льва Хасиса, который принял решение завершить свою работу в правлении Сбербанка для того, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами. Наблюдательный совет согласился освободить его от занимаемой должности с 1 июня 2022 года, после чего Лев продолжит сотрудничество со Сбером в качестве консультанта, а также станет президентом, председателем совета директоров создаваемого Сбером холдинга электронной коммерции», — говорится в сообщении Сбербанка.

Уточняется, что новый холдинг электронной коммерции должен объединить СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, СберЕаптека, СММ Ретейл, а также совместное предприятие c VK — О2О-холдинг.

Лев Хасис стал первым зампредом правления Сбербанка в 2013 году, курировал и координировал работу блоков «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и ряд других направлений деятельности банка.

Ранее «Эксперт» писал, что Лев Хасис с 2006 по 2011 годы был гендиректором X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Свой уход оттуда он объяснил усталостью от розничной торговли. Работа в X5 действительно была для него насыщенной: за время его руководства компания выросла более чем в четыре раза по объему продаж и стала лидером по выручке среди российских ритейлеров. Были куплены «Патэрсон», «Карусель», в конце декабря 2010 года состоялась крупнейшая в отрасли сделка по приобретению «Копейки».

