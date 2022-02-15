Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефтяных котировок

В аналитическом докладе независимого агентства EIA Министерства энергетики США повышается прогноз по цене на нефть сорта Brent в текущем году на 10,8% - с $74,95 до $82,87.

В ближайшее время, по заявлению ведомства, нефтяные фьючерсы марки Brent продолжат сохранять отвоеванные позиции. Падение цен на сырье ожидается к лету, когда нефть может подешеветь из-за наращивания добычи некоторыми странами-импортерами, входящих в ОПЕК+. Прежде всего, речь идет о США и Саудовской Аравии.

«Прогнозы таковы: сорт Brent подешевеет до $87 за бочку, а ближе к осени отрицательная динамика усилится, что заставит стоимость подойти к отметке в $75. В 2023 цена на нефть марки Brent будет торговаться по средней цене в $68», - говорится аналитике EIA.

Стоимость котировок WTI сохранятся в пределах $79,35 за баррель до конца текущего года. В 2023 году за бочку могут давать в среднем $64,48.

Помимо этого, по прогнозам агентства, суточная добыча нефти в стране в ближайшие месяцы вырастит на 170 тыс. - до 11,97 млн баррелей. Планируемые объемы нефтедобычи в 2023 году повышаются в отчете до 12,6 млн баррелей в день - на 190 тыс. Отмечается, что показатель может станет для нефтедобывающих компаний США рекордным.