Минфин и ЦБ разошлись в вопросе ограничений по сделкам с криптовалютой

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев предложил ограничить покупку криптовалюты неквалифицированными инвесторами суммой в 50 тыс. рублей. При этом первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин выступил за полный запрет таких операций для неопытных инвесторов. Свои мнения они высказали во время онлайн-конференции «Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях», передает ТАСС.

«Криптовалюта является высоко спекулятивным, высоко рискованным продуктом, по которому нет никакого обеспечения. Поэтому здесь стоит рассмотреть даже более жесткое ограничение, чем те, которые сейчас действуют для неквалифицированных инвесторов в рамках лимитов. Я бы предложил лимит сократить вдвое — до 50 тысяч рублей», — заявил Моисеев.

Согласно российскому законодательству, неквалифицированные инвесторы не могут приобретать сложные финансовые инструменты без прохождения обязательного тестирования. В случае неудовлетворительной сдачи теста они могут совершить желаемую сделку только на сумму до 100 тыс. рублей.

«Неквалифицированные инвесторы никакого отношения к криптовалюте на территории РФ в принципе иметь не должны. Нас категорически не устраивает приход инвесторов на этот рынок криптовалют. Для нас, если честно, не стоит дискуссия насчет неквалифицированных инвесторов», — заявил представитель ЦБ Чистюхин.

Ранее «Эксперт» писал, что правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию рынка криптовалют. Минфин совместно с Центробанком до 18 февраля должны подготовить законопроект о регулировании криптоактивов. В своей концепции Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.