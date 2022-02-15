НАТО не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заметил деэскалации со стороны России на границах с Украиной, однако продолжает следить за ситуацией, сообщает «РИА Новости».

«Мы пока не видели деэскалации на местах или снижения военного присутствия России у границ с Украиной. Но мы продолжим наблюдать за ситуацией и за действиями России», – сказал Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи глав минобороны стран НАТО.

Ранее официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что «подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны».

