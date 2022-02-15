«ПК "Транспортные системы"» поставит трамваи для маршрута «Екатеринбург — Верхняя Пышма» к июню

Компания «Верхнепышминский трамвай» подписала соглашение с ООО «Производственная компания "Транспортные системы"» («ПК ТС») на поставку до 1 июня текущего года трамваев, которые будут курсировать по маршруту «Екатеринбург — Верхняя Пышма».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Мовиста Регионы», в которую входит «Верхнепышминский трамвай», речь идет об 11 односекционных низкопольных трамваях модели 71-911ЕМ «Львенок».

По словам гендиректора «Мовиста Регионы» Александра Советникова, новые трамваи будут проходить маршрут протяженностью девять километров всего за 25 минут. «В дальнейшем при необходимости город может продлить эту ветку до других близлежащих городов и таким образом улучшить транспортную доступность всей агломерации в целом», — отметил Советников.

Сообщается, что Свердловская область стала девятнадцатым российским регионом, закупившим продукцию «ПК ТС». Среди особенностей конструкции «Львенка» — тележка разработки собственной разработки предприятия, обеспечивающая плавный ход; широкие дверные проемы, USB-розетки, а также медиакомплекс и система климат-контроля. Салон сделан из пожаробезопасных материалов. В настоящее время «Львенок» эксплуатируется в Москве, Ижевске, Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Красноярске и Череповце.

Строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, которая является городом-спутником столицы Урала, стартовало в 2019 году; генподряд получило АО «Инженерно-строительный центр УГМК» (входит в УГМК). Новая транспортная система войдет в действующую трамвайную сеть и метро Екатеринбурга.

Концессионное соглашение с правительством Свердловской области о запуске движения трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой ГК «Мовиста Регионы» заключила в мае 2021 года. Подписи под документом поставили министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и генеральный директор компании «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков. Сообщалось, что объем инвестиций в проект — около 1,9 млрд рублей. Эксплуатация маршрута инвестором будет осуществляться в течение последующих десяти лет.

«ПК ТС» специализируется на разработке и производстве низкопольного подвижного состава. Предприятие производит 10 моделей трамваев и четыре модели колесного транспорта на электрической тяге (два троллейбуса и два электробуса). Сейчас по маршрутам городов курсируют свыше 600 трамвайных вагонов и более 200 троллейбусов компании.