Прибалтика потребовала созвать экстренное заседание в ОБСЕ из-за Беларуси

Литва, Латвия и Эстония потребовали от ОБСЕ организовать встречу с официальными лицами Белоруссии в формате организации в течение 48 часов. Переговоры необходимы, чтобы повторно запросить данные об учениях «Союзная решимость – 2022», передает Sputnik.Meedia.

Не получив исчерпывающей информации из Минска о российско-белорусских военных учениях, власти стран Балтии обратились к правительству ЕС и запросили встречу с представителями Беларуси в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отмечается в материале.

«Эстония, Латвия и Литва попросили Польшу, которая председательствует в ОБСЕ, провести встречу с Беларусью и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной активностью», - сообщает польская миссия на своей странице в Twitter. В сообщении говорится, что заседание будет проведено в соответствии с Венской конвенцией от 1963 года.

Как сообщал ранее Sputnik. Meedia, власти стран Прибалтики уже сделали официальный запрос относительно количества войск, техники и вооружения, задействованных в совместных белорусско-российских маневрах «Союзная решимость-2022», однако ответа не получили.