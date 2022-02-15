Шольц и Путин дали надежду на разрядку

Визиту нового канцлера Германии в Москву сопутствовали два важных события. В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытой для прессы части встречи с Путиным прямо сказал, что часть российских подразделений, задействованных на военных учениях, вернется в казармы. Именно российско-белорусские маневры являются самым осязаемым доводом, используемый теми, кто все еще говорит о намерении России вот-вот напасть на Украину. Если концентрация российских войск вблизи украинской границы – вопрос темный, подтвердить, что ударная группировка действительно сосредоточена где-то у Сумской области, убедительно не может ни одно СМИ, не говоря уж о западных чиновниках, то учения «Союзная решимость-2022», в которых участвуют 30 тыс. человек – как говорится, факт непреложный. И вот российские войска отводятся. Причем, уезжают до срока: не 20 февраля, когда российско-белорусские учения завершаются, а на пять дней раньше.

А в день визита Шольца в Москву министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо заявила, что никаких превентивных санкций против России Евросоюз вводить не будет. В принципе, и раньше то же самое говорили европейские политики. Но Бербок сказала это четко и вовремя. Как она дипломатично выразилась, «сейчас неотложные решения не стоят на повестке дня». Тем самым ведущая страна Европы, можно сказать, расписалась в том, что в российское наступление 16 февраля Евросоюз не очень-то верит. Впрочем, и в США сейчас тоже не особо говорят о превентивных мерах наказания России. Показательно, что в Конгрессе забуксовало обсуждение «матери всех санкций» – законопроекта, в который республиканцы предлагают внести идею наказания Кремля еще до того, как российские части «начнут марш-бросок на Киев».

Статья по теме: Что сказал Шольц про «Северный поток — 2» на закрытой встрече в США

Поэтому трехчасовые переговоры Путина и Шольца проходили в благоприятных условиях, когда поводов говорить о том, что война начнется вот-вот, стало значительно меньше. По окончании длившейся три часа беседы оба лидера дали пресс-конференцию. На ней Путин заметил, что Россия не стремится к войне, но все зависит от ситуации на местах. Если что-то пойдет не так, то Россия будет действовать «по плану». Впрочем, дальнейший контекст речи российского лидера все-таки свидетельствовал, что это не намек на войну.

Путин сосредоточился на переговорах относительно гарантий безопасности. Именно это, как он прямо-таки подчеркивал в ходе ответов на вопросы журналистов, для Кремля является краеугольным камнем нынешних отношений России и Запада. Путин подтвердил, что вести переговоры по «второстепенным» пунктам российских предложений по безопасности он готов, но при этом главным считает обсуждение юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Замечание Шольца о том, что вступление в альянс Украины в ближайшие годы вряд ли будет, российского лидера не устроило. «Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит говорят? Мы же с вами должны понимать, что такое «говорят» в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома», – сказал Путин.

Статья по теме: Политический эквилибрист: чем закончился визит Олафа Шольца в Вашингтон

Между тем, слова Шольца дают основания считать, что в принципе в ЕС сейчас склоняются к идее, что архитектура безопасности в Европе должна быть иной. По крайней мере, показательно, что канцлер заявил буквально следующее: «Для нас, немцев, и для всех европейцев совершено ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией. И мы здесь едины – и в НАТО, и в Европейском союзе». Судя по словам Шольца, «Северный поток – 2» не должен стать разменной монетой в переговорах по безопасности. О том, что этот проект может быть остановлен в случае какого-либо развития ситуации вокруг Украины, канцлер Германии вообще ничего не сказал.

Кстати, он вообще постарался сделать так, чтобы его визит в Россию не выглядел как целиком посвященный украинской проблематике. Даже свой маршрут Шольц распланировал оригинально. Западные политики, направляющиеся на переговоры с Путиным, неизменно сначала посещают Киев. Это уже своеобразный ритуал, которого должны придерживаться те, кто хочет подчеркнуть свою поддержку Украине. Сначала в Киев, а оттуда в Москву полетела Бербок. Тот же маршрут избрал глава МИД Польши Збигнев Рау. А вот Шольц сначала поехал в Киев, оттуда вернулся в Берлин и уже из Берлина полетел в Москву. Что ж, символы во внешней политике много значат. Таким же символическим событием, свидетельствующем о том, что, по крайней мере, Москва и Берлин нацелены на сотрудничество, а не на конфронтацию, вероятно, станет отмена ограничений на работу RТ и «Немецкой волны» в Германии и России. Об этом, как сказал Путин, оба лидера обещали подумать.

В целом оценка событий вторника со стороны политиков Запада оказалась довольно-таки спокойной. Возможно, полнее всего ее выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он сказал, что «есть почва для диалога по Украине и это хорошо», отметив при этом «открытость России к диалогу». Но с другой стороны, Джонсон сослался на якобы имеющиеся у Запада разведданные, которые «не внушают оптимизма». Он упомянул в этом качестве российские полевые госпитали на границе с Украиной. Вероятно, имеется в виду снимок некоего объекта в районе аэропорта Зябровка в Гомельской области, распространенный в западных СМИ. Этот объект действительно напоминает госпиталь. Правда, не объясняется, почему он не может быть частью российско-белорусских учений. «Поэтому, смешанные сигналы на данный момент», – подвел итог своим рассуждениям Джонсон.