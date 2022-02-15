OP: после заключения мегасделки с Китаем Россия может не бояться отключения от SWIFT

Россия и Китай заключили ряд крупномасштабных сделок в нефтегазовом секторе во время недавней встречи в Пекине между президентом Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином. Нигде более четко, чем в нефтегазовом секторе, не видна главная цель продолжающегося последние несколько лет сближения Москвы и Пекина – ослабление доминирования США в мире, считает Oil Price (ОР).

Так, «Роснефть» подписала с China National Petroleum Corporation (CNPC) десятилетний контракт на 80 млрд долларов, по которому она поставит 100 млн тонн нефти. Каждый день следующие десять лет на нефтеперерабатывающие заводы на севере КНР будет ежедневно поступать немногим более 200 тыс. баррелей российской нефти ежедневно.

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Россия и Китай совместно действуют в последние годы в нефтегазовом секторе на Ближнем Востоке, в первую очередь, в Ираке и Иране, которые с учетом запасов нефти и газа представляют для нефтяных гигантов даже больший интерес, чем Саудовская Аравия, отмечает OP. Пекин подписал несколько крупных сделок с Багдадом. Китайцы могут позволить себе сфокусировать внимание на Ираке, обезопасив Иран при помощи 25-летнего соглашения. Не забывают в Пекине и другие ближневосточные государства, богатые углеводородами и бывшие в недавнем прошлом союзниками США.

Что же касается России, пишет ОР, то Москва сконцентрировалась в основном на Иране. Российские нефтяные компании участвуют в разработке нескольких крупных месторождений нефти и газа в этой стране.

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Одним из элементов углубления сотрудничества между Москвой и Пекином в нефтяном секторе стало быстрое развитие «Роснефтью» Северного морского пути (СМП), позволяющего относительно быстро доставлять нефть из России в Китай. «Роснефть» сейчас активно работает над проектом «Восток ойл» на Дальнем Востоке и осваивает месторождения Ванкорского и Восточно-Таймырского кластеров, Западно-Иркинское и Пайяхское. При помощи проекта «Восток ойл» на Таймыре будет создана «новая нефтегазовая провинция» с двумя аэропортами и 15 промышленными центрами, в которую предполагается вложить в общей сложности 10 трлн рублей. Предположительно арктический проект будет давать до 100 млн тонн нефти в год, уже в 2024 г. по СМП пройдет 30 млн тонн нефти.

Не менее впечатляет российско-китайское энергетическое сотрудничество и в газовом секторе. «Газпром» подписал на днях новое соглашение с CNPC, по которому будет ежегодно поставлять 10 млрд м³ газа. Это уже третья сделка между «Газпромом» и CNPC. По первым двум, подписанным в 2014 г., российский газовый гигант должен поставлять в Китай в течение 30 лет по 38 млрд м³ голубого топлива в год. Газ идет в КНР по газопроводу «Сила Сибири», первая очередь которого начала работать в декабре 2019 года. Вторая очередь пройдет через Монголию и увеличит поставки еще на 50 млрд м³ в год. О масштабах сотрудничества в газовом секторе красноречиво говорит и рост поставок российского газа в Китай в 2021 году на 50,5%.

Российско-китайское сотрудничество в энергетической сфере обеспечит Москву китайским финансированием независимо от санкций Америки и их союзников и позволит перенести, пишет ОР, даже отключение от SWIFT. Интерес Китая в таком сотрудничестве тоже понятен – Россия обеспечивает его нефтью и газом, необходимыми для того, чтобы догнать и обогнать США по номинальному ВВП не позднее 2030 года. По покупательной способности китайская экономика уже крупнейшая в мире. В Китае уже также крупнейшая на планете обрабатывающая экономика, обошла Поднебесная Америку и по торговле.

Любые проблемы как в финансах для России, так с нефтью и газом для Китая, считает ОР, могут быть компенсированы сотрудничеством Москвы и Пекина в разных регионах планета, но особенно на Ближнем Востоке.