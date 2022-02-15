Россияне в конце 2021 года взяли рекордный объем микрозаймов

Россияне взяли 11,2 млн микрозаймов в четвертом квартале 2021 года на общую сумму 150,9 млрд рублей, сообщает РБК, ссылаясь на статистику саморегулируемой организации «Мир». Показатель стал рекордным, отмечают аналитики. В годовом выражении показатель вырос на 117,9%, что стало наибольшим приростом с 2019 года. Объем новых микрозаймов увеличился в годовом выражении на 85,1%.

Организация сообщает, что портфель микрозаймов физическим лицам за год вырос на 47,1% и достиг 234,1 млрд рублей. Наибольший прирост отмечен в последнем квартале прошлого года, когда объем задолженности населения по займам увеличился на 12,3%.

Организация отметила, что количество активных договоров по займам на конец прошлого года составило более 15,2 миллиона. В 2021 году их количество увеличилось в 1,5 раза, более чем на 5 миллионов единиц. Всего в 2021 году россияне взяли 35,7 млн новых микрозаймов на общую сумму 472,5 млрд рублей. Показатель стал на 70% и 77% больше, чем в 2020 году. В то же время онлайн-выдача микрозаймов выросла почти втрое - их доля в среднем за год составила 80,4% от общего количества выданных кредитов.

Генеральный директор онлайн-финансовой платформы Webbankir Андрей Пономарев пояснил изданию, что объем микрозаймов увеличился из-за высокого спроса со стороны населения, доходы которого не поспевают за инфляцией. Показатель также увеличился за счет популярности и удобства услуг онлайн-кредитования.

