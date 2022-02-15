Российские акции мощно выросли на снижении военных рисков

Российский рынок акций сегодня в течение дня продолжил начатый утром подъем. Небольшое торможение наблюдалось после того, как появилась информация, что Госдума приняла обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать независимость Донецкой и Луганской республик. Если Россия пойдет на такой шаг, это фактически будет означать разрыв Минских соглашений, а Запад обвинит Россию в оккупации Украины, поддержке сепаратизма и многом другом. Санкции после этого неизбежны.

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Но пока трейдеры трактовали решение Госдумы как некий ультиматум: либо Украина возвращается к Минским соглашениям, либо ДНР и ЛНР, фактически, отходят под российскую юрисдикцию.

Порадовало «быков» и Минобороны, сообщившее, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с плановых учений, проходивших вблизи украинской границы, в пункты постоянной дислокации. Правда, это пока 10 тыс. из 130-тысячного контингента.

На российско-украинскую проблему реагируют и мировые финансовые рынки. Так, к закрытию основных торгов в России американские фондовые индексы растут на 1,5-2%, а нефть отыгрывает снижение геополитической напряженности падением котировок на 4,5%, до $92 за баррель. По этой же причине на 6,5% упала стоимость палладия, одним из крупнейших мировых производителей которого является «Норильский Никель».

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Неудивительно, что в условиях снижения цен на свою продукцию хуже рынка сегодня выглядят нефтяные компании и «Норникель». Напротив, фишкой сегодняшнего дня стал «Яндекс», акции которого подорожали на 13%. Спекулянты разогнали бумагу на прогнозах компании об ожидании роста выручки в этом году на 38-40%.

Однако долгосрочные риски для акционеров «Яндекса» присутствуют. Бумаги этого эмитента хорошо коррелируют с американским индексом высокотехнологичных компаний NASDAQ. Этот сектор сейчас сильно закредитован, и повышение процентных ставок в США может вызвать опережающее падение Индекса NASDAQ, которое будет давить на акции «Яндекса».

В целом же особой уверенности в продолжении бурного роста российского рынка акций нет. Политическая напряженность хоть и снизилась, но с повестки дня не ушла. Американский рынок акций также демонстрирует повышенную волатильность в последние недели – дни хорошего роста без особых причин чередуются с днями такого же беспричинного падения.

Наконец, угрозу представляет снижение нефти. Если завтра данные Минэнерго по запасам укажут на сильный рост показателя, нефть может сходить к поддержке $86 за баррель. На негативные новости, если таковые появятся, российские акции продолжат реагировать бурным снижением.

На общем позитиве продолжает дорожать рубль, укрепившийся к доллару на процент. По-прежнему на рынке наблюдается профицит предложения валюты в условиях продления моратория на бюджетное правило.

Сегодня днем пара доллар-рубль вплотную подошла к сильной технической поддержке в районе 74,7-75, но сходу ее штурмовать не решилась.

Наиболее актуальным диапазоном для пары на ближайшие дни выглядит коридор 75-78 руб за доллар.