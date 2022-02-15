Российские «Атланты» предупредили НАТО

Масштабные военно-морские учения в Черном и Средиземном морях, в которых приняли участие три ракетных крейсера проекта 1164 «Атлант», являются грозным предупреждением для НАТО. Речь идет о кораблях «Маршал Устинов», «Варяг» и «Москва», говорится в материале ресурса 19FortyFive.

Автор материала напоминает, что данные военные корабли были построены еще в 80-е годы. В последнее время Россия модернизировала и отремонтировала все три корабля проекта 1164. После ремонта крейсеры могут использовать противокорабельные ракеты Р-500 «Базальт», которые были специально разработаны для уничтожения авианосных группировок противника. В настоящее время в их арсенале имеются еще более грозные боеголовки P-1000 Vulcan. Но особенно военного корреспондента издания поразил внешний вид российских кораблей проекта 1164. Он отметил, что «их впечатляющий вид из-за массивных пусковых установок».

Эксперт считает, что Россия вывела свои ракетные крейсеры в Черное и Средиземное моря не только ради учений, но и для того, чтобы предупредить НАТО о недопустимости провокаций или агрессивных действий у собственных границ.