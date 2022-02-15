Ростовское предприятие по глубокой переработке зерна кукурузы перейдет на газогенерацию

ООО «Амилко» (Ростов-на-Дону) объявило о намерении использовать собственную газогенерацию для обеспечения электроэнергией второй очереди крахмалопаточного комбината по глубокой переработке кукурузы и пшеницы.

Об этом на заседании совета по инвестициям рассказала первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, передает «Интерфакс».

Уточняется, что предприятие планирует провести модернизацию, в результате которой мощность действующего комбината должна увеличиться до 500 тысяч тонн в год. Сейчас мощность завода составляет более 270 тысяч тонн в год. По состоянию на 1 января текущего года в реализацию проекта уже направлены инвестиции в размере 3,8 млрд рублей из запланированных 7,5 млрд. Завершить модернизацию предполагается в 2025 году.

Решение о переходе на газогенераторную систему получения электроэнергии связано с высокой стоимостью технического присоединения к электросетям. «Для реализации второго этапа проекта необходимо обеспечение предприятия энергоснабжением в объеме 25 МВт. Осуществить присоединение возможно только за счет средств инвестора, расчетная стоимость мероприятий по подключению — порядка 1 млрд рублей. Учитывая значительные затраты, инвестором принято решение об использовании собственной газогенерации», — пояснила Горбанева.

Крахмалопаточный комбинат «Амилко» начал работу в конце 2009 года в Миллеровском районе Ростовской области. Предприятие осуществляет глубокую переработку кукурузы и выпускает различные виды крахмала, сахаристые продукты и высокобелковые корма.

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