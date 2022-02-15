РЖД могут построить железную дорогу в Бразилии

В ОАО «РЖД» рассматривают возможность участия в ряде проектов в Бразилии, в том числе в строительстве железной дороги в штате Парана.

Об этом на заседании форума совета предпринимателей РФ и Бразилии заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, передает ТАСС.

«Точкой роста, по нашему мнению, также может стать сотрудничество в области железнодорожного транспорта. РЖД рассматривается возможность участия в проекте строительства железной дороги в штате Парана, а также в иных проектах на территории Бразилии», — сказал Ильичев.

Ранее в РЖД заявляли, что заинтересованы в участии в строительстве трансконтинентальной железной дороги, которая соединит тихоокеанское и атлантическое побережья Южной Америки. Кроме того, в компании отмечали, что рассматривают проект модернизации дороги в Бразилии.

Ранее «Эксперт» писал о том, что российский концерн «Трансмашхолдинг» (ТМХ) объявлен победителем тендера на поставку в Аргентину 560 вагонов серии «Иволга». Как сообщили в самой компании, стоимость контракта оценивается в 864 млн долларов. Как пишет аргентинская пресса, контракт будет оплачен из кредита, который Россия предоставит Аргентине. В ТМХ на вопрос, поддержит ли государство компанию при реализации этого контракта, ответили, что «предполагается российское финансирование тендера. Условия будут определены позже». Ожидается, что поставки 70 поездов начнутся через 27 месяцев после официального заключения соглашения и будут осуществлены в течение ближайших четырех лет. Поезда будут задействованы в пригородном сообщении между Буэнос-Айресом и городами-спутниками аргентинской столицы.