С «Егорием» на груди: история главной солдатской награды

В этом году исполняется 215 лет самой знаменитой и почетной солдатской награде России — Георгиевскому кресту. И всего через месяц исполнится ровно 30 лет с того дня, когда «Георгий» вернулся полноправным членом в семью отечественных воинских наград.

Статья по теме: Народная армия и герои

Император Александр I учредил знак отличия Военного ордена святого Великомученика и Победоносца Георгия 13 (25 по новому стилю) 1807 года. На протяжении более чем ста лет не было у русских солдат награды почетнее, чем солдатский «Егорий». А в 1992 году Георгиевский крест был восстановлен в наградной системе России — в том же статусе, что и два века назад.

«Особенно отличившимся против неприятеля»

История несправедлива. Она не сохранила имени чиновника, который в начале 1807 года подал на высочайшее имя записку с невероятным совершенно предложением: учредить награду для рядовых и нижних чинов русской армии. Зато известно название и содержание документа, который 6 января попал в руки Александру I. Составленная кем-то из участников ближнего императорского круга, бумага называлась «Записка в доклад об учреждении Знака Отличия для солдат и нижних чинов».

Документ начинался с отсылки к недавней войне с Пруссией, когда, как отмечал автор записки, «для поощрения в войсках духа храбрости и неустрашимости были раздаваемы солдатам для ношения на груди медали и значки с надписями, означавшими место сражения или победы, при которых они находилися». Такой опыт составитель записки считал удачным. Однако полагал, что награда будет гораздо более ценной, если награжденных будут выбирать за действительно героические поступки: «Мера сия, по моему мнению, могла бы быть еще действительнее, если бы подобные знаки были раздаваемы с некоторою разборчивостию солдатам действительно и особенно отличившимся против неприятеля и если бы с знаком отличия сопряжены были какие-нибудь прочные по состоянию их выгоды».

В качестве такой «выгоды» автор документа предлагал установить для награжденного «жалование одною третью больше против обыкновенного, и что сие прибавочное жалование сохранится ему по смерть и после отставки».

Втянутая в череду войн начала XIX столетия, Россия, и правда, нуждалась в особой награде для своих солдат. До того момента максимум, на что мог рассчитывать рядовой или унтер-офицер — памятная медаль в честь того или иного сражения, но такие награды раздавались всем участникам битвы. Могли наградить нижнего чина и знаками отличия орденов Святой Анны или Святого Иоанна Иерусалимского — за 20 лет беспорочной службы.

Теперь же появлялась возможность отмечать настоящих героев знаком отличия, которым можно было бы с полным правом гордиться. У автора записки он назывался «5-й класс или особое отделение Военного ордена Святого Георгия для солдат и прочих нижних воинских чинов». А выглядеть должен был как серебряный крест на Георгиевской ленте, вдетой в петличку. Тем самым на новую солдатскую награду с самого начала лег отсвет славы самого почетного боевого ордена русской армии — Святого Георгия-Победоносца.

«Сей знак отличия никогда не снимать»

Манифест об учреждении первой в истории России специальной солдатской и матросской награды вышел 13 февраля 1807 года. Самым важным нужно считать второй пункт манифеста, который гласит: «Сей знак отличия приобретается только в поле сражения, при обороне крепостей и на водах. Он дается тем нижним чинам, кои в сухопутных и морских войсках наших действительно служа, отличатся противу неприятеля отменною храбростью». Указание на действительную службу сразу поднимало статус новой награды. Даже орден Святого Георгия можно было получить за беспорочную службу: 25 лет в армии или 18 кампаний на флоте. Солдатская же награда вручалась исключительно за подвиги в боевой обстановке в военное время.

Статус награды подчеркивался механизмом выбора кавалеров. Вручать крест полагалось тем воинам, чьи имена называли их сослуживцы.

«Командиры составляют совет и назначают по большинству голосов, кому именно по всей справедливости таковые знаки следуют, и сие свое мнение представляют на утверждение шефа, а в отлучке онаго, командира полка».

Таких храбрецов не могло быть много: на роту или эскадрон — то есть на две с половиной сотни человек! — полагалось выделять от двух до пяти «Егориев». Это значит, что получить высшую солдатскую награду мог в лучшем случае лишь один из пятидесяти рядовых и унтеров.

Статус первой в истории России солдатской награды подчеркивался и правилами ее ношения: «Сей знак отличия никогда не снимать, ибо оный приобретается храбростию». Даже выслужившийся в офицеры солдат должен был носить награду на мундире. Снять ее он мог, только если уже в офицерском звании удостаивался еще и ордена Святого Георгия (это правило отменили в 1855 году). Лишить награды могли только за воинское или гражданское преступление — сначала по решению старшего командира, а позднее — суда.

И почет, и выгода

Учрежденный Александром I знак отличия Военного ордена святого Георгия имел всего одну степень. Он представлял собой серебряный крест размером чуть больше трех сантиметров, прикрепленный к восьмивершковой (35,5 см) шелковой Георгиевской желто-черной ленте. На лицевой стороне креста в медальоне изображался Георгий Победоносец, побеждающий змия, на оборотной — вензель «СГ», то есть святой Георгий. Поначалу кресты чеканили безномерными, но позднее на внутренней стороне горизонтальных лучей начали выбивать номера, причем нумерация эта несколько раз менялась и начиналась заново.

За сто десять лет знак отличия Военного ордена святого Георгия претерпел существенные изменения. В 1833 году император Николай I ввел в статут награды правило личного награждения отличившихся нижних чинов по усмотрению командования. В 1856 году император Александр II разделил «Егория» на четыре степени: две низшие имели серебряные кресты, две старшие — золотые, а знаки отличия I и III степени к тому же полагалось носить на ленте с бантом. Наконец, в 1913 году, накануне Первой Мировой войны, император Николай II внес последнее серьезное изменение в статут главной солдатской награды. Теперь она стала официально называться Георгиевским крестом — именно так, как ее с первых дней существования стали называли сами нижние чины.

Менялась и система поощрения награжденных знаком отличия Военного ордена святого Георгия. В манифесте 1807 года говорилось, что после первого награждения солдат получал прибавку жалования на треть, после второго — еще на треть, а максимальная прибавка составляла полное жалование. Оно сохранялось за кавалером награды вплоть до смерти вне зависимости от того, встретил он ее в строю или в отставке. После разделения на четыре степени кавалеры солдатского «Егория» получали прибавку в зависимости от класса награды: от трети за IV степень до полуторного за I степень. А потом максимальный размер доплаты вырос до двойного годового жалования.

Кроме финансовых выгод, кавалеры солдатского знака отличия имели и другие преимущества. Например, они освобождались от телесных наказаний (пока те не исчезли из русской армии), а при переходе в гвардию унтер-офицеры сохраняли звание, то есть разом поднимались на две степени.

Но важнее всего было уважение к кавалерам «Егория» в вооруженных силах и в обществе. Хотя за первые пять лет награду вручили 13 000 раз, а за годы Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1814-1815 годов число кавалеров выросло еще почти на 25 000, обладателя серебряного креста на георгиевской ленте везде встречали как настоящего героя.

Маршалы с «Егорием» на груди

История вручения Георгиевского креста традиционно отсчитывается с момента награждения унтер-офицера Кавалергардского полка Егора Митрохин, отличившегося в бою с французами под Фридландом 2 июня 1807 года. Вторым был унтер-офицер Кавалергардского полка Василий Михайлов — в бою 29 мая 1807 года при Гейльсберге он отбил у французов попавшего в плен подпоручика Псковского драгунского полка Ульяницкого. В том же 1807 году первой из женщин получила «Егория» и знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова. Награду за спасение жизни офицера в сражении под Гутштадтом в мае 1807 года ей вручил лично Александр I.

Спасение жизни командира, освобождение пленных и захват вражеского знамени на протяжении всего XIX столетия оставались, пожалуй, самыми частыми поводами для награждения «Егорием». Но далеко не единственными. И отнюдь не всегда награждали отдельных героев, если подвиг совершало целое подразделение. Например, за легендарную битву с двумя турецкими линейными кораблями 14 мая 1829 года впервые в истории награды наградили весь (!) экипаж брига «Меркурий».

За все время существования Георгиевский крест получили чуть менее двух миллионов русских воинов. Свыше полутора миллионов награждений пришлось на годы Первой Мировой. Именно тогда кавалерами солдатской награды стали многие выдающиеся военачальники СССР. Например, маршал Семен Буденный и генерал армии Иван Тюленев были полными кавалерами Георгиевского креста, то есть имели награды всех четырех степеней. Четыре «Егория» успел заслужить Константин Рокоссовский. У Семена Тимошенко было три Георгиевских креста, у маршалов Георгия Жукова и Родиона Малиновского — по два.

Участвовавших в Великой Отечественной войне кавалеров Георгиевского креста оказалось так много, что весной 1944 года даже возникла идея разрешить ношение этой солдатской награды. К тому же, на нее и по внешнему виду, и по статуту был очень похож только-только появившийся солдатский орден «Славы». Дело дошло до подготовки проекта постановления Совнаркома, но по понятным тогда причинам его так и не приняли. И все же на фронтовых фотографиях, особенно сделанных ближе к концу войны и сразу после Победы, нередко можно увидеть советских воинов с «Егориями» на груди. Носили они их на свой страх и риск. Но мало кому из начальства приходило в голову оспорить право гордиться солдатскими наградами, пусть и заслуженными на «империалистической» войне.

Георгиевский крест вернулся в наградную систему современной России первым из всех наград Российской империи — 20 марта 1992 года. Правда, вручать его начали только в августе 2008 года. С тех пор Георгиевского креста удостоились меньше трехсот российских военнослужащих: как и два века назад, получить его можно только за подвиг на поле настоящего боя.