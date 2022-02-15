Санкции могут ударить по IPO пятнадцати российских компаний

Около 15 российских компаний планируют провести первичное публичное размещение акций (IPO) в текущем году. Впрочем, непростая макроэкономическая ситуация может заставить потенциальных эмитентов отложить IPO на более поздние сроки.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

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По данным аналитической компании Refinitiv, российские компании по итогам прошлого года в ходе IPO привлекли максимальный объем средств с 2011-го — 3,7 млрд долларов. Всего за год вышли на биржу восемь компаний. Это заставило потенциальных российских эмитентов внимательно изучать рынок на предмет размещения акций.

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«Действительно, год был очень успешным, особенно его первые девять месяцев, когда отмечались пиковые значения на фондовых рынках. Это сгенерировало большой пайплайн (планируемые объемы — ред.) на 2022 год. По нашим данным, около 15 компаний планируют выйти на рынок в этом году, при этом в списке различные отрасли — фармацевтика, производство потребительских товаров, ритейл, интернет-технологии, финансы и индустриальный сектор», — сообщил Анатолий Попов.

Однако в условиях текущей макроэкономической ситуации российского рынка, когда наблюдаются достаточно серьезные тренды к снижению и фиксации прибыли инвесторов, основной объем IPO можно ждать не ранее второго квартала, добавил банкир.

2021 год был богат на IPO, как для российских, так и для мировых компаний, подтвердил «Эксперту» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. В прошлом году на биржу вышли Fix Price, Segezha Group, Европейский медицинский центр, «Ренессанс Страхование», ЦИАН и т.д. Далеко не все получили ожидаемую прибыль. Например, Fix Price потерял 23% стоимости, «Ренессанс Страхование» — 17%. Тем не менее, есть и удачные примеры — Segezha Group выросла почти на 39%.

Как указывает эксперт, в 2022 году ажиотаж вокруг IPO несколько поутих, инвесторы стали более настороженно относиться к компаниям, которые только выходят на биржу. Многие стали выбирать стратегию выжидания — не участвовать в IPO, а посмотреть, что будет с компанией дальше.

Сейчас речь идет о выходе на биржу около 15 российских компаний, но на самом деле этот список гораздо шире, и компании постоянно переносят свои планы, отметил Сергей Григорян. Например, на 2022 год размещение перенесли «Красное & Белое» и «Бристоль» и «Делимобиль». Совкомбанк планировал IPO еще на 2019, однако, теперь оно отложено до 2025 года. Но денежно-кредитная организация не исключает, что может вернуться к этому вопросу и раньше.

То, что большинство размещений стоит ожидать во второй половине 2022 года — абсолютно логично, потому что в данный момент геополитическая ситуация не способствует активным действиям, велик риск просадки. Как полагает руководитель представительства инвестфонда, наиболее вероятно в 2022 году ждать IPO от Вкусвилл, Familia, Банка «Открытие», МТС Банка, Сибур, ivi, «Европлан», а также от вышеупомянутых сетей алкомаркетов и каршерингового сервиса.

Основатель и CEO Talkbank Михаил Попов считает, успешность этих проектов будет напрямую зависеть от того, насколько стабилизируется политическая ситуация. Если санкционная риторика не спадет, многие компании могут отменить проведение своего IPO.

«Это уже было в 2021 году, когда совокупность макроэкономических и политических факторов сделало привлечение капитала для многих компаний нецелесообразным. Оценки значительно упали, и вместо повышенного спроса, многие инвесторы отказались от участия. Все действительно будет зависеть от того, как сложится ситуация», — заявил «Эксперту» Михаил Попов.

Рассчитывать только на российский рынок для привлечения капитала, к сожалению, не приходится, полагает CEO Talkbank. Поэтому успешность IPO напрямую зависит от участия в нем международных инвесторов, а они будут сторониться российских активов, пока ситуация не станет понятной и прогнозируемой.

По его мнению, политика здесь, конечно, на первом месте. На втором месте макроэкономическая ситуация и регуляторика, которая сейчас во всем мире направлена на повышение стоимости денег. То есть, как объясняет эксперт, все Центробанки повышают ставки рефинансирования, делая тем самым более привлекательными наличные деньги или денежные суррогаты в виде тех же депозитов и векселей, нежели инструменты фондового рынка — облигации и акции. На фоне растущих ставок привлечение капитала кажется сейчас не самым выгодным вложением, потому что инвесторы будут пессимизировать оценки полученных компаний, как это происходит на американском фондовом рынке.

На фоне риторики ФРС в росте ставок многие компании серьезно упали в оценках. Особенно сильно это коснулось различных технологичных компаний и тех, которые росли на фоне пандемии и программ помощи, организованных правительством и ЦБ в Америке и Европе.

Сейчас наблюдается обратная ситуация, поэтому инвесторы изымают деньги из фондового рынка, подчеркнул Михаил Попов. Это как раз одна из задач, которые ставят перед собой регуляторы для того, чтобы снизить перегрев. В России регулятор ведет себя точно так же, возможно, даже агрессивнее, чем в прочих странах, так как ставка инфляции у нас исторически высокая.

В то же время она является одним из ключевых макроиндекаторов, которыми руководствуется правительство. Во многом политика нашего Центробанка направлена на борьбу с этим значением, поэтому ставки будут, скорее всего, расти, а IPO будет становиться менее доходным для всех участников: и для инвесторов, и для эмитентов. Вопрос в том, насколько успешно будут проводиться такие мероприятия.

Отложенные IPO, которые накопились за предыдущий год, по мнению эксперта, формируют определенный спрос инвесторов, стратегически заинтересованных во входе в различные крупные российские предприятия с помощью, помимо прочего, и биржевых инструментов.

Вопрос в том, насколько здесь можно говорить о классическом IPO с привлечением большого числа инвесторов или это будут IPO, больше похожие на закрытые мероприятия, где основная масса инвесторов заранее знает, что будет участвовать. Порой договоренности о сделках с акциями формируются в прямом диалоге между эмитентами и одним или группой стратегических инвесторов. Но от того, как будет складываться политическая ситуация, зависит многое, подвел итог Михаил Попов.