Стоимость газа в ЕС резко снизилась

Стоимость мартовских фьючерсов на поставки природного газа в Европе на лондонской бирже подешевела с 943,7 долларов до 806,2 долларов за тыс кубометров, сообщает «Прайм».

Ранее «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщил, что на 12 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,9% (на 9,9 млрд кубометров) ниже аналогичной даты прошлого года. Из европейских хранилищ отобрано 90,8% (43,4 млрд кубометров) от объема газа, закачанного в летний сезон.

При этом уровень заполненности подземных хранилищ Европы – меньше 34%. ПГХ Германии и Франции опустошены уже более чем на 2/3. На 12 февраля запасы газа в Европе на 1 млрд кубометров ниже минимального показателя на эту дату.



