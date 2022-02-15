Субсидии вместо квот – предложения Дмитрия Давыдова

По последним данным Росстата, лишь 1,5 млн жителей страны, имеющие инвалидность, работают. Это около 13,9% от общего числа инвалидов. Если смотреть данные Федерального регистра инвалидов, то по итогам 2020 года в стране насчитывалось около 3,8 млн инвалидов в трудоспособном возрасте, из них были трудоустроены порядка 1 млн, или 26,3%.

Автор проекта « 20 идей по развити ю России » Дмитрий Давыдов предлагает значительно расширить региональную практику и закрепить льготы для работодателей на федеральном уровне по аналогии с программами, действующими в европейских странах.

Где работают инвалиды

Среди регионов в лидерах по доле трудоустройства Санкт-Петербург – 36,7%, Белгородская область – 35,08%, Курская область - 33,73%, Московская область – 33,5%, Ленинградская область – 33,05%.

По данным «Коммерсанта», с 1 марта этого года в стране начнут действовать новые правила квотирования трудоустройства инвалидов. Сейчас эта система работает так – по закону, работодатель, численность сотрудников которого превышает 100 человек, должен создать рабочие места для инвалидов, от 2 до 4% от общего количества. Отказ от выполнения требования влечет штраф – 5- 10 тысяч рублей.

Однако есть в законе некоторые лазейки: квота считается выполненной просто за сам факт создания рабочего места. И неважно, нанят ли на это место в итоге кто-либо или нет. В итоге показатели очень скромные. По данным Росстата, в 2020 году органы службы занятости трудоустроили лишь 5 тыс инвалидов на квотируемые рабочие места.

В этом году недочет решил исправить Минтруд – теперь квота будет считаться исполненной только после заключения трудового договора. Другой способ – устроить инвалида в стороннюю организацию в рамках соглашения с ней.

Впрочем, очевидно, что одних квот мало. Многие регионы вводят собственные программы для решения проблемы.

Например, как сообщал ТАСС, один из регионов-лидеров по трудоустройству инвалидов, Ленинградская область в 2015 году открыла Мультицентр социальной и трудовой интеграции, основная задача которого - трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование.

Их обучают востребованным на рынке труда профессиям, подбирают варианты для прохождения практики и для дальнейшего трудоустройства, при этом используя базу вакансий всего региона.

Кроме того, регион компенсирует работодателю, создавшему дополнительные рабочие места для инвалидов, часть выплачиваемой зарплаты человек и его наставнику. Такой поддержкой могут воспользоваться НК) или предприятия, чьи учредители – общественные организации инвалидов.

Сумма компенсации – до 500 тысяч рублей, срок компенсации – три месяца.Похожая программа действует в Липецкой области, гранты для работодателей, которые трудоустраивают инвалидов, учреждены также в Москве.

Так, в 2020 году власти столицы, в том числе из-за пандемии, приняли решение о выделении субсидий в 35,9 млн рублей восьми предприятиям Всероссийского общества слепых Средства пойдут на частичную компенсацию затрат этих предприятий, на выплату зарплаты работникам с инвалидностью.

По аналогии

Как отмечает Давыдов, один из главных позитивных мировых примеров в этом вопросе – Швеция. По итогам масштабного исследования в 2020 году, выяснилось, что в стране трудоустроены порядка 67% людей с ограниченными возможностями здоровья (при том, что в целом показатель общего трудоустройства жителей от 16 до 64 составляет 77%). Кроме того, трудоустройство людей, указавших, что инвалидность напрямую снижает их способность работать, составило 52%.

Причина – значительная поддержка работодателей от властей. Любая компания может получить от государства субсидию, если трудоустроит инвалида. Деньги можно получить за оборудование подходящего рабочего места и адаптации на работе, за обеспечение долгосрочной занятости, за поощрение сотрудника посещать дополнительные образовательные курсы и профессионально развиваться.

Размер субсидии определяется по итогам оценки способности инвалида работать – она станет частью его ежемесячной зарплаты. При этом зарплата такого сотрудника должна быть обязательно не ниже рынка.

Различные субсидии и гранты есть также для работодателей в Японии. Отдельный грант – для малого и среднего бизнеса, если они впервые трудоустраивают или обучают инвалида сверх квоты.

Кстати о квоте – в Японии она немного ниже чем в России, 2,2% от общего количества сотрудников. Ее можно не соблюдать – однако в этом случае придется платить специальные взносы ежемесячно, на поддержку компаний, которые эту квоту, наоборот, перевыполняют.

Дмитрий Давыдов предлагает взять в России за основу опыт именно этих стран. «Мы предлагаем на примере Швеции и Японии разработать систему выдачи целевых субсидий и грантов на мероприятия по адаптации инвалидов на рабочих местах, а также систему проверки использования выделенных средств по назначению. Также предлагаем предусмотреть специальную премию социальным работникам и сотрудникам службы занятости, если те помогли найти долгосрочную работу инвалиду и освоиться на ней», – отмечает он в «20 идеях».

Изначально финансирование ляжет на госбюджет, однако, по мнению Давыдова, часть затрат можно перенести, по примеру Японии, на те компания, которые не выполняют требования по квотам. Для этого учредить специальный фонд и кратно увеличить размер штрафов.

Кроме того, стоит понимать, что трудоустройство инвалидов – это комплексная проблема. Помимо самого факта устройства сотрудника, работодателю во многих случаях придется понести расходы на обустройство специального рабочего места, создания комфортных условий. С такими дополнительными расходами как раз и может помочь государство.

«Вложения из госбюджета не только принесут огромную неоценимую пользу обществу, но и со временем сполна окупятся. Благодаря этим мерам, поддержку получат не только инвалиды, но и предприниматели, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Повысится социальная активность среди населения», – подытоживает Давыдов.