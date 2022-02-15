ЦБ намерен перекрыть кислород суррогатному страхованию

На конференции «Финансовый рынок — 2022. Новые цели в новых реалиях», организованной «Коммерсантом», первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что «мы практически подготовили законопроект о том, чтобы и на страховой рынок распространялись нормы о квалификации инвесторов».

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Это коснется таких видов страховых продуктов, как ИСЖ и НСЖ, которые «фактически является аналогом сложных продуктов», заявил Чистюхин.

Наиболее популярными ИСЖ были 3-5 лет назад. Тогда эти продукты активно продвигали не только непосредственно страховые компании, но и банки, привлекавшие клиентов для своих страховых «дочек». Зачастую этот продукт позиционировался как альтернатива банковскому депозиту с гораздо большей потенциальной доходностью.

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Суть ИСЖ заключается в том, что на небольшую сумму страхуется жизнь и здоровье клиента, а остальная часть идет на инвестиционные цели. Если с застрахованным ничего не случилось за время действия договора, он получает назад всю внесенную сумму и заработанный инвестиционный доход. В обратной ситуации клиент, а в печальном случае его наследники, также не должны остаться внакладе, получив страховку и внесенные (возможно, их часть) средства.

На бумаге все выглядит красиво. Вот только продукт этот состоит из одних оврагов.

Больше всего их кроется в инвестиционной части, которая и призвана обеспечить доход застрахованному. Инвестиционная часть делится на две неравные доли. Наибольшая, примерно 90-95%, вкладывается в высоконадежные и гарантированными государством ОФЗ, а на меньшую – покупаются опционы.

Покупатель опциона получает право (но не обязанность) совершить сделку с базовым активом, на который выпущен опцион, через определенное время по определенной цене. При этом за это право покупатель платит продавцу фиксированную сумму «сейчас». Таким образом, покупатель опциона не может потерять больше того, что уплатил продавцу, а его потенциальный доход теоретически неограничен.

Наиболее популярными являются ставки на рост золота или фондовых индексов.

Инвестиционная часть делится таким способом, что даже в самом худшем варианте, то есть если вложения в опционы принесут убыток, полученный от вложений в ОФЗ доход не только бы закрывал бы этот убыток, но еще и оставлял бы клиенту небольшую прибыль.

Примерно по такой же схеме работают инвестиционные или структурные продукты (ноты), которые выпускают инвестиционные компании и банки.

НСЖ потребует квалификации

Но в случае со страховщиками основная проблема кроется в непомерной жадности последних. Несколько лет назад некоторые страховщики платили своим агентам только комиссионные в размере более 20% от суммы договора. Уже из этого становится понятным, что основную прибыль получают не клиенты, а страховщики и сейлзы.

При этом клиент не знает, какая часть его капитала направлена на инвестиции, а сколько составляет размер вознаграждения страховщика. Есть «черные дыры» и в покупке опционов. Подавляющее большинство «длинных» опционов неликвидны, и зачастую в ИСЖ они покупаются у «дружественных» страховщикам инвестиционных компаний по невыгодным для клиента ценам.

Есть и юридические аспекты, позволяющие страховщикам заработать. Так, в договоре может быть прописано, что инвестиционный доход за первый год не начисляется. Как правило, договор предусматривает периодические вносы средств «застрахованным». Если он свою обязанность не исполнил, то условия договора резко ухудшаются. Досрочно расторгнуть соглашение можно с очень большими потерями, вплоть до 70% от уже внесенных средств.

Ну и, конечно, большинство страховых компаний изыскивают любые причины, чтобы не выплатить полную сумму в случае смерти или тяжелого увечья их клиентов. Поэтому неудивительно, что многие и многие клиенты, дожившие до истечения срока действия ИСЖ, получали, и это в лучшем случае, проценты, которые оказывались намного ниже банковских ставок по депозитам.

В последние пару лет страховщики стали предлагать продукт «Накопительное страхование жизни». Здесь суть примерно та же: небольшая часть суммы направляется непосредственно на страхование, а оставшаяся – на банковский депозит.

Теоретически, банки платят гораздо большие проценты по долгосрочным и крупным вкладам, и здесь можно было бы заработать, если бы не все та же непомерная жадность страховщиков.

Последние убеждают клиентов, что покупка полиса НСЖ позволит не только застраховаться от несчастного случая, но и накопить на дорогостоящую покупку в будущем. Это утверждение справедливо только в том случае, если страховая компания четко исполнит свои обязательства в случае смерти застрахованного. Тогда его наследники действительно смогут на полученные деньги купить автомобиль.

В реальности же, по окончании срока договора подавляющее большинство клиентов получают сумму с процентами, в разы меньшими ставок по банковским вкладам.

Как и в случае с ИСЖ, по договорам НСЖ есть масса юридических тонкостей, непонятная рядовым клиентам. Так что, если страховщики не смогут заблокировать в Госдуме принятие законопроекта Банка России, то по таким суррогатным видам страховых продуктов как ИСЖ и НСЖ, будет нанесен серьезный удар. Предлагать их широкой публике будет запрещено, ну а квалицированные инвесторы относятся к их покупке с должной разборчивостью.

Впрочем, это не приведет к катастрофическим финансовым последствиям для страховщиков. Рентабельность страхового бизнеса в России низкой никак не назовешь.

