ЦБ подвел итоги тестирования неквалифицированных инвесторов

Почти 67% инвесторов, проходивших тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами, смогли верно ответить на все вопросы, причем 42,5% сдали тест с первого раза. Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов в России стартовало 1 октября, за три последних месяца 2021 года в нем приняли участие 2,8 млн человек, сообщается на сайте ЦБ.

«Чаще всего инвесторы проходили тестирование перед покупкой российских акций, не включенных в котировальные списки (18,7% от общего числа тех, кто сдавал тест), а также иностранных акций, не включенных в ведущие мировые индексы (18,2%). Далее с большим отрывом следовали покупки российских облигаций с низким кредитным рейтингом или без него (9,96%) и сделки с другими инструментами. В частности, тестирование для покупки облигаций со структурным доходом и структурных облигаций проходили 5,9 и 6,8% инвесторов соответственно», — пояснили в пресс-службе Центробанка.

Тестирование должно помочь неопытным инвесторам оценить свои знания и риски, количество попыток, при этом, не ограничено. В ЦБ уточнили, что 7,8% тестируемых сделали четыре и более попыток для успешной сдачи теста, а большинство тех, кто не смог пройти тест с первой или повторных попыток, передумали совершать сделку.

Ранее «Эксперт» писал, что играть на рынке валютных операций новые неквалифицированные инвесторы могут теперь только при условии успешной сдачи теста на знание рисков и наличии требуемого обеспечения — оно будет рассчитываться брокером ежедневно для каждой валютной пары. Тестирование для неквалифицированных участников рынка с 1 октября 2021 года распространяется также на покупки сложных финансовых инструментов: структурных облигаций, сделок РЕПО, акций, не включенных в котировальные списки. Тесты включают семь вопросов: три — на собственную оценку опыта работы с конкретным финансовым инструментом, четыре — на знание его особенностей.

