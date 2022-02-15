За три года в угольную промышленность было вложено полтора триллиона долларов

Многие страны и, в первую очередь, Европы, переходя к чистой энергетике, хотят первым делом избавиться от сжигания угля. Однако отказываться от самого грязного вида ископаемого топлива, о чем постоянно говорят политики и защитники окружающей среды, готовы, похоже, не все. Больше всего не хотят, естественно, те, кто этот уголь добывает.

Прохладно к переходу на чистую энергию относятся, по крайней мере, если судить по делам, а не заявлениям для прессы, и финансисты с инвесторами, которых, похоже, устраивает все, что приносит деньги. Согласно исследованию аналитиков компаний Urgewald и Reclaim Finance, а также более чем двух десятков неправительственных организаций, с января 2019 по ноябрь 2021 годов финансовые организации вложили в угольную промышленность порядка полутора триллионов долларов, сообщает CNBC. При этом, более 80% этих денег принадлежат банкам 6 стран: США, КНР, Японии, Индии, Канады и Великобритании. Именно благодаря им угольная отрасль, против которой, казалось, ополчились все, до сих пор не только остается на плаву, но еще и развивается.

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«Эти финансовые организации должны критиковаться со всех сторон, — говорит глава отдела финансовых исследований Urgewald Кэтрин Гансвиндт, — общественными организациями, финансовыми регуляторами, потребителями и прогрессивными инвесторами. Если мы не покончим с финансированием угольной отрасли, она покончит с нами».

В Международном энергетическом агентстве (IEA) уверены, что если как можно быстрее не отказаться от угля, то будет очень трудно, если вообще возможно, ограничить повышение средней температуры полутора градусами по Цельсию, что считается одной из главных задач Парижского климатического соглашения 2015 года.

В составленном Urgewald «черном» списке 1032 компании, на долю которых приходится 90% добычи угля.

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«Банки любят говорить, что они хотят помочь угольным компаниям, которые являются их клиентами, перейти к чистой энергетике, — говорит Гансвиндт, — но на самом деле эти компании вовсе не собираются переходить к чистой энергетике. У них мало причин для этого перехода, пока банки продолжают выписывать для них чеки».

376 коммерческих банков выдали в январе 2019 – ноябре 2021 гг. угольной отрасли кредитов на 363 млрд долларов. Почти половина этой суммы (48%) приходится на 12 банков. 10 из этой дюжины «грязных» инвесторов входят даже в ооновский Банковский альянс по нулевым выбросам (NZBA), члены которые обязались всячески способствовать обнулению выбросов СО2 к 2050 году.

В тройку наиболее щедрых к угольным компаниям кредиторов входят японские банки Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial и SMBC Group. За ними следуют британский банк Barclays и американский Citigroup.

Львиная доля средств, которые банки находят для своих «угольных» клиентов, приходится не на кредиты, а на андеррайтинг: банки выпускают от имени угольных компаний акции или облигации и продают их инвесторам: пенсионным фондам, страховым компаниям, инвестиционным фондам и т.д. С января 19-го года по ноябрь прошлого года 484 коммерческих банка компании таким образом передали угольным компаниям из черного списка приблизительно 1,2 трлн долларов. Из них на долю 12 наиболее активных инвесторов приходятся 39%, т.е. почти полтриллиона долларов.

Тремя главными андеррайтерами угольной отрасли являются китайские банки Industrial Commercial Bank of China, China International Trust и Investment Corporation и Shanghai Pudong Development Bank. Кстати, все банки в этой «чертовой» дюжине, за исключением JPMorgan Chase, китайские.

«Несмотря на принятую в 2020 году новую политику по отношению к угольной отрасли, — говорит Джейсон Дистерхофт из Rainforest Action Network, — он (JPMorgan) по-прежнему обслуживает главных загрязнителей планеты типа Huaneng, Eskom, American Electric Power и Adani».

Конечно, вину за грязный воздух несут не только банки, но и инвесторы, покупающие акции и облигации угольных компаний. В исследовании приводятся почти 5 тысяч институциональных инвесторов, которые в общей сложности владеют акциями и облигациями угольных компаний на 1,2 трлн долларов. На долю двух десятков наиболее крупных инвесторов приходится 46% активов «угольщиков». Двумя главными институциональными инвесторами являются американские компании Blackrock и Vanguard.

«Никого не должно обманывать членство BlackRock и Vanguard в Инициативе управляющих активами по достижению нулевых выбросов (NZAMI), — говорит аналитик Reclaim Finance Йэнн Лувель. — Эти две организации больше всех виноваты в ускорении изменений климата».