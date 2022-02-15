Украина попросила помощи у НАТО для защиты гражданского населения

Украина запросила у НАТО помощь на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут коснуться гражданского населения, сообщает ТАСС.

«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», – говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Ранее «Эксперт» сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг НАТО заявил, что альянс не заметил деэскалации со стороны России на границах с Украиной.

