В марте сразу две авиакомпании откроют прямые регулярные рейсы между Петербургом и Баку

Авиакомпания Smartavia с 5 марта начнет осуществлять прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку.

Полеты будут выполняться раз в неделю по субботам, передает ТАСС. Самолеты авиаперевозчика будут вылетать из аэропорта Пулково в 16:30 и прибывать в столицу Азербайджана в 21:15. Обратные рейсы будут вылетать из Баку в 22:15 и прибывать в Санкт-Петербург в 01:15 следующего дня.

Также сообщается, что с 17 марта национальный перевозчик «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) возобновит прямые рейсы между двумя городами, приостановленные в марте 2020 года. Перелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Отмечается, что сейчас прямые регулярные рейсы по этому маршруту производит только авиакомпания Nordwind по пятницам.

Smartavia — российская авиакомпания, до апреля 2020 года выполнявшая рейсы под брендом «Нордавиа». Базовые аэропорты — Архангельск, Пулково и Домодедово.

Ранее «Эксперт» писал, что авиакомпания Red Wings в феврале запустит первые регулярные международные рейсы из аэропорта Екатеринбурга Кольцово в крупнейшие города Узбекистана — Самарканд и Ургенч. Рейсы в Самарканд осуществляются по понедельникам с 14 февраля, в Ургенч самолеты начали летать с 13 февраля по воскресеньям.

В марте авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга на тайский остров Пхукет. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду на самолете Airbus A320neo. По маршруту предполагается техническая посадка в Иркутске для дозаправки.