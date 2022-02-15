В МОК нашли объяснение, как запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой

Денис Освальд, глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировал положение дел с допинговым скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Представителя МОК цитирует репортер USA Today Том Шад.

По словам функционера, запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм Валиевой вместе с одним из продуктов, которым пользовался дедушка спортсменки. Освальд отметил, что именно этот аргумент стал решающим при отмене отстранения спортсменки из РФ от соревнований в личном первенстве. Других подробностей Освальд не приводит.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о допуске Камилы Валиевой к турниру фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Спортсменка выступит в короткой и произвольной программах, которые состоятся 15 и 17 февраля соответственно.

При этом МОК заявил, что не будет награждать победителей командного турнира фигуристов, в котором победили россияне. Кроме того, организаторы не проведут церемонию награждения в случае победы Валиевой или вхождения ее в число призеров.

