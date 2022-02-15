В Москве и Петербурге открылись магазины-«квартиротеки» по продаже смарт-систем для дома

Первые магазины сети «Всесмарт», которая специализируется на продаже «умных» устройств и экосистем для дома, заработали в столице и Санкт-Петербурге.

Магазины начали принимать покупателей накануне, 14 февраля — церемония открытия первых точек была приурочена ко Дню Святого Валентина.

Как пишет Retail.ru, во флагманском магазине «Всесмарт» в Москве на территории 450 кв м в торговом центре «Афимолл» на Пресненской набережной представлены свыше 1000 наименований. Точка в петербургском «Родео Драйв» на проспекте Культуры занимает всего 60 кв м, однако при этом в ней есть все самые востребованные устройства, распределенные по категориям и системам «умного» жилища.

Особенность магазинов «Всесмарт» в том, что техника демонстрируется в «квартиротеках» — стилизованных под домашнюю обстановку комнатах-студиях, где можно полноценно протестировать все устройства и познакомиться с понятием сценариев умного дома.

В магазине имеется кухня, спальня, гостиная, кабинет и ванная. В каждом отделе потенциальным покупателям предоставляют возможность оценить работу основных связок техники, когда, к примеру, по голосовой команде включается подсветка, музыка и климатическое оборудование. Также в шоурумах демонстрируется взаимодействие датчиков с бытовыми устройствами — автоматический запуск процессов, когда, например, вся комната переходит в ночной режим после того как человек ложится на кровать.

Сеть магазинов с товарами для «умного» дома запустил крупный дистрибутор электроники «Марвел-Дистрибуция». Как писал «Коммерсантъ», в магазинах будут представлены товары более 50 брендов, включая Xiaomi, Aqara, Segway-Ninebot, «Cбердевайсы», «Яндекс», Bosch, Kyvol, TCL и Philips Hue. Омтечалось, что российский рынок систем для «умного» дома в первом полугодии 2021 года достиг 1,5 млрд рублей, а к 2023 году он может вырасти до 5–6 млрд. Тестовые зоны со смарт-товарами для дома на тот момент имелись, в частности, в 700 магазинах сети «М.Видео-Эльдорадо». Подобные отделы есть и в точках МТС площадью от 200 кв. м. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что затраты «Марвел-Дистрибуции» на открытие одного флагманского салона могут составлять 60–70 млн рублей, стоимость всех салонов в совокупности — не менее 300 млн.

В ближайшие полгода в Москве и Санкт-Петербурге откроются еще 15 магазинов сети «Всесмарт», а в течение двух лет планируется запустить свыше 100 точек в городах-миллиониках и в областных центрах.

Ранее «Эксперт» сообщал о совместной разработке госстандарта умного многоквартирного дома федеральными министерствами, застройщиками и ИT-компаниями (в их числе «Яндекс» и Ростелеком). В проект, позволяющий назвать дом интеллектуальным, планируется включить распознавание лиц и сервисы для контроля инфраструктуры ЖКХ. Главная задача — принять единые стандарты организации интеллектуальных систем, чтобы все застройщики и ИT-компании использовали единые протоколы обмена данными и схожие решения. Правительство также хочет стимулировать спрос девелоперов на российскую электронику.