В Москве цена квартиры в новостройке достигла рекордного показателя

Средняя стоимость квартиры в столичной новостройке в январе текущего года впервые в истории рынка превысила 13 млн рублей, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на компанию «Метриум».

Средняя цена квартиры в новостройках эконом- и бизнес-класса в Москве за месяц выросла на 2% и составила 13,08 млн рублей, отмечают эксперты. В годовом выражении средняя цена выросла на 13%, за два года – на 26%, следует из статистики.

Управляющий партнер компании Надежда Коркка пояснила, что за последний год средняя стоимость квартиры в новостройке Москвы выросла на 20-30%. Рост стоимости недвижимости, по словам представителей строительных компаний, вызван в основном подорожанием стройматериалов и нехватки рабочей силы.

«Это означает, что, несмотря на коррекцию спроса, которую мы наблюдали во второй половине 2021 года, цены, если они замедлят рост, определенно существенно не снизятся, потому что рентабельность строительства снова пострадала от экономической ситуации», - пояснила Коркка.

Аналитики «Авито. Недвижимость» подсчитали, что стоимость квартир в новостройках крупнейших городов России в январе 2022 года выросла на 44% в годовом исчислении, до 135 000 рублей за 1 кв. м. В «ЦИАН. Аналитике» отметили, что в январе этого года 1 кв. м жилья в новостройке стоил 118 400 рублей, что на 32% выше прошлогодних цен.

