В России взлетели цены на завещания

С января в России резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. Так, в Томской области и Якутии цены поднялись на 80%, в среднем же по стране услуга подорожала на 18,1%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Такой рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний, которые ведутся Росстатом с 2009 года.

В среднем по России в январе 2022 года удостоверения завещания у нотариуса стоило 2 367 рублей, в 2021 году эта услуга обходилась в 1 950 рублей. Январский рост цен сопоставим с подорожанием этой услуги за весь 2019 год. При этом тарифы выросли очень неравномерно в разных субъектах РФ. Например, в Томской области и Якутии они поднялись на 80%, а в 23 регионах, включая Москву и Подмосковье, вообще не изменились.

Тариф и размер госпошлин неизменны и закреплены в Налоговом кодексе и положениях закона «Основы законодательства о нотариате». Для удостоверения завещания это 100 рублей. Основная часть стоимости нотариальных услуг, как правило, складывается из цены «услуги правового и технического характера» (УПТХ). В Москве, например, она составляет 2 400 рублей, в Калмыкии — 1 400 рублей, а на Чукотке — 6 300 рублей.

Как уточняет РБК, по данным Росстата и Федеральной нотариальной палаты, во время пандемии, в 2020 и 2021 годах, стоимость нотариальных услуг практически не повышалась. Сейчас заморозка тарифов кончилась, именно поэтому в некоторых регионах так сильно выросли в цене эти услуги, компенсировав инфляцию прошлых лет.

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин пересматривает «начинку» ОСАГО, из-за чего полисы могут подорожать в полтора раза. Законопроект, который расширит лимит выплат пострадавшим в ДТП по автогражданке и отменит учет износа при расчете стоимости ремонта, будет подготовлен в 2022 году. Для страховых компаний это означает увеличение расходов при выплатах возмещений, а для автовладельцев — рост тарифов.

