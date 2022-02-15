В США отметили сближение России и Китая

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США обеспокоены «молчаливой поддержкой» Китая российских действий в Европе и назвал ее дестабилизирующим фактором, сообщает «РИА Новости». В качестве примера он привел совместном заявлении Москвы и Пекина, принятом по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе... Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», – сказал Кирби на брифинге.

7 февраля «Эксперт» писал, что на переговорах Путина и Цзиньпина обсуждался вопрос российских требований к США и НАТО, и Пекин выразил полную поддержку российской позиции. «Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств», — говорится в совместном заявлении России и Китая. При этом Москва выразила поддержку Пекину в интересующей его области — в отношении активности США по противодействию Китаю в Тихоокеанском регионе. «Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США», — говорится в заявлении двух стран.

