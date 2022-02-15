ВМФ России проводит учения в Средиземном море

В учениях Военно-морского флота России в Средиземном море задействовано 15 боевых кораблей и свыше 30 летательных аппаратов, сообщает «Интерфакс». Министр обороны РФ Сергею Шойгу прибыл в Сирию для инспектирования проходящих учений.

«В учении в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, – ракетные крейсера "Варяг" и "Маршал Устинов, фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России», – говорится в сообщении министерства обороны России.

В ходе учений были проведены стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия.

«В ходе учения отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней», – заявили в военном ведомстве.

Основной направленностью этих учений является отработка действий ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Ранее сообщалось, что в учениях примут участие истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

