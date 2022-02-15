Всего 33% россиян имеют сбережения, сообщает ВЦИОМ

Всего 33% россиян имеют денежные сбережения, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Почти две трети (64%) респондентов сообщили, что их семья не имеет возможности откладывать деньги «на всякий случай», еще 3% затруднились ответить. В 2021 и 2017 годах 36% респондентов сообщили о наличии сбережений.

Наименьшее количество россиян, имеющих сбережения, находится в возрастной категории 45-59 лет, - таковых 28%, больше всего граждан имеют денежные сбережения в возрастной категории от 18 до 24 лет (39%).

Большая часть опрошенных (86%) рассказали, что принимают решение о размере отложенных средств ситуативно. Только 8% экономят деньги в том объеме, который они планировали (среди жителей городов-миллионников этот показатель составляет 14%).

Регулярно, раз в месяц или квартал, откладывают деньги 43% россиян, имеющих сбережения. Чаще всего это делают 25-34-летние (63%), реже пожилые люди (31%). Более половины респондентов (54%) откладывают деньги в зависимости от ситуации, когда появляется возможность. Чаще всего это делают россияне в возрасте 45-59 лет (62%) и старше 60 лет (63%).

В то же время 27% респондентов, делающих сбережения, рассказали, что они экономят на самых необходимых вещах. Большинство (69%) не согласились с этим утверждением.

В декабре портал по поиску работы Superjob выяснил, что 43% россиян не имеют сбережений, а 13% респондентов в случае потери дохода хватило бы сбережений менее чем на месяц, и только 15% могут прожить на свои сбережения более полугода.