Яндекс вывозит выручку на такси

«Яндекс» обнародовал неаудированные финансовые результаты за 2021 год. Общая выручка компании (US GAAP) составила 356,171 млрд рублей.

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Стоит отметить, что в тексте отчетности, опубликованной на сайте компании, ни разу не называется непосредственно юридическое лицо. Однако в разделе сайта «Раскрытие информации» ежеквартальные отчеты за 2021 год даются от лица Yandex N.V.

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Удачный год IT-гиганта

По сравнению с 2020 годом, когда был зафиксирован показатель в 231 825 млрд рублей, неаудированная выручка выросла на 54%, и почти на 5,2 млрд опередила прогнозы аналитиков. Ключевой для компании сегмент «Поиск и портал» вырос на 32%, принеся компании 135,2 млрд.

Но особо стоит отметить показатели Группы Яндекс Такси, где рост выручки к позапрошлому году составил 94%. Сегмент принес компании 131,6 млрд рублей. Направление «Райдтех» («Такси» и «Драйв») — 73% и 85,4 млрд рублей, соответственно. Направление «Фудтех» («Еда», «Лавка») — 126% и 37,7 млрд рублей. Направление «Доставка» («Логистика») — 319% и 12,9 млрд рублей. Внутрисегментные расчеты составили 4,4 млрд рублей.

По сравнению с «Такси», больший рост зафиксирован только в сегменте медиасервисов, в который входят направления «Яндекс Плюс», «Музыка», «Кино», «Афиша», «Студия» — годовой рост составил 136%. Однако сам по себе этот сегмент гораздо скромнее, что отражается и на выручке — 18,4 млрд рублей.

Ключевой для компании сегмент «Поиск и портал» вырос на 32% (165,2 млрд). Прочие бизнесы дают «Яндексу» относительно небольшой процент выручки.

В целом, доля нерекламной выручки «Яндекса» составляет 53%, увеличившись с 2020 года на десять процентных пунктов. Но делать вывод, что в настоящее время именно Группа Такси становится главным драйвером всей компании, который в ближайшем будущем по своему значению в корпоративной матрице превзойдет базовые «Поиск и портал», пока преждевременно.

«Не думаю, что драйвер поменяется. Просто потому, что реклама стоит дороже, чем доставка еды и всего, что касается логистики. Вопрос в том, когда закончится покупательная способность населения. Покупательский сегмент ограничен. Спрос же соответствует этому. Пока что в регионах у нас не так развита эта история. Она стоит достаточно дорого. Платить 300-400 рублей за доставку людям из регионов не особо “приятно“. Поэтому реклама продолжит быть самой дорогой еще ближайшие лет 5-7», — заявил «Эксперту» бизнес-аналитик, глава департамента финансов и маркетплейс AIC Евгений Ефанов.

Он считает, что рост Группы Яндекс Такси происходит за счет «Москвы, Питера и ковида» и прогнозирует после окончания пандемии замедление в данном сегменте до 20-30% по году. Продолжение же данной тенденции за счет регионов эксперт считает маловероятным в силу роста ставки ЦБ и отсутствия широких финансовых возможностей у потребителей в регионах страны.

Самопрогнозирование на рост

Пока ковид не ушел, в «Яндексе» дают оптимистичный прогноза на текущий год. «Рост выручки "Поиска и портала" в рублях ожидается на уровне 15–18% за полный 2022 год по сравнению с 2021 годом. Мы рассчитываем, что рентабельность скорректированного показателя EBITDA Поиска и портала за полный 2022 год останется стабильной по отношению к уровню 2021 года», — говорится в сообщении компании.

В тоже время, по оценкам «Яндекса», общая валовая стоимость поездок в райдтех-сегменте составит 700–720 млрд рублей за полный 2022 год. То есть, рост будет выше среднего за 2 года, рентабельность скорректированного EBITDA возрастет. Кроме того, в «Яндексе» ожидают, что товарооборот на сервисах электронной коммерции («Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка», FMCG, заказываемые в «Яндекс.Еде» и прочее) увеличится в текущем году в 2 раза.

«Общая выручка группы компаний "Яндекса" составит 490–500 млрд рублей за полный 2022 год», — добавила пресс-служба «Яндекса». Впрочем, предпочитая не держать все яйца в одной корзине, IT-гигант декларирует, что прибыль от «Поиска и портала», «Райдтеха» и «Сервиса объявлений» будет реинвестирована в развитие новых направлений.

При этом нужно учитывать, что резонансное январское мировое соглашение, заключенное «Яндексом» с Федеральной антимонопольной службой и компаниями-заявителями по антимонопольному делу, касающемуся обеспечения равенства предложений услуг в поисковой выдаче, приведет к усилению конкуренции как раз в сегментах, где генерируется нерекламная выручка. Информация о нем есть на корпоративном портале в разделе «Раскрытие информации» с подзаголовком «Сообщение о существенном факте».

В результате полноценный доступ к данному инструменту получили все заинтересованные участники рынка e-commerce, являющиеся зачастую конкурентами «Яндекса» по различным направлениям деятельности, а сам он обязался внести 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) для продвижение отечественных IT-продуктов. В тоже время репутация компании не пострадала, а издержки оказались ниже, чем возможные штрафы от ФАС.

«"Яндекс" сохранил свой имидж цивилизованной человеколюбивой компании, которая интеллигентно работает на рынке. Тем более, что к "Яндексу" и раньше не было таких претензий, как к большинству компаний так называемого BigTech — гигантских американских холдингов, которые действуют зачастую очень грубо», — прокомментировал «Эксперту» соглашение аналитик инвестиционной группы «Финам» Леонид Делицин.

«В свою очередь договорившиеся о подписании договора компании могут сообщить своим инвестрам, что путь к прибыли у них открыт, они имеют возможность конкурировать с “Яндексом” более или менее на равных, используя его сервисы также эффективно, как он сам. Это позволит им развиваться дальше», — считает аналитик.

Между тем, публикация финансовой отчетности и прогноза привела к росту акций «Яндекса» на фондовых рынках, почти в двое опередившему в какой-то момент индекс Мосбиржи. Большинство независимых аналитиков сошлись во мнении о целесообразности покупки акций компании, хотя и не выразили уверенности, что они превзойдут среднерыночную доходность или доходность сопоставимых ценных бумаг в отрасли.